Also versuchte sich Neugebauer kürzlich wacker an dem Spielchen des Tarnens und Täuschens. „Ich würde sagen, ich habe in diesem Jahr nur mir selbst gezeigt, was ich draufhabe“, sagte er. „Ich würde eher sagen, das gibt den Druck an andere weiter, weil sie sehen: ‚Oh, der Leo hat das drauf, jetzt muss ich nachziehen‘.“ Er könne in Paris jedenfalls so locker in den Wettkampf tauchen wie immer: Mit einem Lächeln, einfach er selbst sein, wie er das nennt. Dann werde schon etwas Vorzeigbares herauskommen.

Also alles ganz easy?

Neugebauers Widersacher wissen selbstredend, wie die Dinge liegen. Wenn die Zehnkämpfer am Freitag im Stade de France das Stadionprogramm der Leichtathletik eröffnen, ist der 24-Jährige vom VfB Stuttgart, frisch ausgestattet mit einem College-Abschluss von der University of Texas, derjenige, auf den alle schauen – und der kraft dieses Amtes die größten Erwartungen trägt. Erschwerend kommt hinzu, dass die deutsche Leichtathletik nach der Medaillen-Nullrunde bei den Weltmeisterschaften 2023 in Budapest schwer nach Podiumsmomenten lechzt – und dass Neugebauer in Paris eine der wenigen Hoffnungen aus der Belegschaft ist, neben Weitspringerin Malaika Mihambo und Speerwerfer Julian Weber. Da läuft zwangsläufig alles auf die Frage hinaus: Hat sich der Goldfavorit selbst im Griff, vor allem: seinen Kopf?

Vor einem Jahr war alles schon mal recht ähnlich. Neugebauer hatte mit 8836 Punkten gerade Jürgen Hingsens deutschen Rekord ausradiert, nach dem ersten Tag in Budapest war er noch etwas stärker im Rennen, sogar an der Spitze des Feldes. Viele fachkundige Beobachter waren beeindruckt, sie raunten zugleich: Ein solch junger Zehnkämpfer steigt am zweiten Wettkampfmorgen, vor den 110 Meter Hürden, schon mal nervöser in den Startblock, tritt dann in die erste Hürde. Und Neugebauer: Stieg am zweiten Tag in den Startblock, lief los, trat in die erste Hürde, dann in die zweite. Es war schon ein Erfolg, dass er sich noch ins Ziel rettete, am Ende Fünfter wurde mit seinem damals zweitbesten Zehnkampf (8645 Punkte).

Neugebauer hat seine Lektion gelernt und will vor dem Wettkampf fokussiert sein

Warum dies so gekommen war, hatte jeder im Stadion am Abend zuvor ahnen können: Neugebauer hatte immer wieder Selfies mit den Fans geschossen, war ausgelassen, ganz er selbst, erst spät ins Bett gekrochen. Aber für den ganz großen Wurf muss man das Selbst auch einmal zurückstellen, erst die Quälerei, dann das Vergnügen. Er habe seine Lektion jedenfalls gelernt, sagte Neugebauer zuletzt: „Ich werde vor meinem Wettkampf fokussiert sein. Danach geht es darum, alles zu genießen, einfach mit den besten Athleten der Welt aus allen Sportarten auf einem Fleck zu sein.“

Detailansicht öffnen Lernmoment: Leo Neugebauer (3.v.l.) vergibt bei den Weltmeisterschaften in Budapest über 110 Meter Hürden viele Punkte. (Foto: Alina Smutko/Reuters)

Die Chancen, dass es so kommen wird, stehen zumindest nicht schlecht. Jim Garnham, Neugebauers Trainer am College in Austin, hatte schon vor einem Jahr in Budapest erzählt, wie enorm Neugebauer lerne, seit er vor rund vier Jahren von Leinfelden-Echterdingen nach Austin kam, mit recht schmächtigen Muskeln und einer Bestleistung von knapp 8000 Punkten. Nicht alle Athleten verkraften einen derartigen Umzug (was für viele Athleten, die von ihrem Vereinsbiotop an deutsche Stützpunkte wechseln, oft genauso gilt). Das College in Austin, das Studium und Training so gut verzahnt wie kaum ein anderes, war jedenfalls ein Volltreffer. Auch wenn Garnham und die Trainer erst einmal verstehen mussten, wie viele Einheiten Neugebauers Körper vertrug, während Neugebauer lernte, sich auf sein neues Umfeld und die Ratschläge einzulassen.

Spätestens seit rund zwei Jahren greift alles ineinander, seitdem reiht Neugebauer Bestmarke an Bestmarke. Er habe irgendwann begriffen, dass er seine Entwicklung ganz auf Paris ausrichten könne, sagte er unlängst, dass er dort voll bereit sein werde, mit Körper und Kopf. Wenn alles gut laufe, seien sogar 9000 Punkte möglich. Da wich die Vorsicht kurz zurück hinter das amerikanisch eingefärbte Selbstvertrauen.

Und jetzt? Neugebauer stecken in diesem Jahr schon zwei Zehnkämpfe und eine Hallensaison in den Kleidern, er wäre nicht der erste College-Athlet, der beim Höhepunkt im Spätsommer nicht mehr die ganz große Stärke in sich trägt. Und die Konkurrenz ist wachsam: Der Kanadier Pierce Lepage, in Budapest Weltmeister mit 8909 Punkten, fehlt in Paris zwar verletzt. Und Damian Warner, der Olympiasieger von Tokio, startete in Götzis mit 8678 Punkten in die Saison und damit etwas verhaltener als in manchen Jahren zuvor. Dafür brachten sich andere in Stellung, der Este Johannes Erm etwa, mit 8764 Zählern zuletzt Europameister in Rom; auch Ayden Owens-Delerme aus Puerto Rico (8732 Punkte), ebenfalls ein Kind des College-Systems. Und Niklas Kaul verpasste in Rom zuletzt zwar die Medaillen, der Weltmeister von 2019 wirkt nach manchen Verletzungssorgen aber etwas stabiler.

Wenn der 26-Jährige eines beherrscht, dann ist es jedenfalls die Kunst, beim Höhepunkt da zu sein, mit Körper und Kopf.