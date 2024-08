Von Saskia Aleythe, Saint-Denis

Und dann fing sie einfach an zu singen. In Pressekonferenzen bei Olympischen Spielen wird nicht allzu oft gesungen, es kommt sogar ziemlich selten vor und viele Reporter waren auch nicht mehr vor Ort am Stade de France um kurz vor 23 Uhr am Freitagabend. Aber Yemisi Ogunleye hatte halt Lust auf Singen, also fing sie an und hörte gut eine Minute lang nicht mehr auf. Es war das Lied, das ihr in ihrem Olympiafinale zuvor durch den Kopf gegangen war: „God‘s mercy kept me, so I wouldn’t let got“, sang Ogunleye, frei übersetzt: Gottes Gnade hat mich nicht aufgeben lassen.