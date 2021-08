Von Saskia Aleythe, Tokio

Es hätte nicht viel gefehlt und Fred Kerley hätte Ronnie Baker beim Wechseln überholt. Vielleicht steckt das in der Natur der Sprinter, aber bei einem Staffelrennen ist das ungünstig: Möglichst reibungslos soll der Stab von einer Hand in die andere gleiten, der gerade startende Athlet in seiner Beschleunigung nicht aufgehalten werden. Doch die beiden US-Amerikaner zeigten am Donnerstagmorgen in Tokio eine ungelenke Aufführung, als würde jemand zwei sehr nervöse Menschen beim ersten Date mit einer Kamera begleiten. Und am Ende schockte das Ergebnis der 4x100-Meter-Staffel die USA: Das Team verpasste das Finale.

Startläufer Trayvon Bromell ist in diesem Jahr mit der schnellsten Zeit über 100 Meter in den Statistiken notiert (9,77 Sekunden), auch Kerley und Baker sind erfahrene Athleten: Beide standen im Finale über 100 Meter in Tokio, Kerley gewann Silber, Baker wurde Fünfter. Doch nun ist ihr Wechsel ein Sinnbild dafür, warum die Amerikaner mit den Staffeln seit 2000 immer wieder Dramen erleben. Wie oft sie gemeinsam als Team geübt hatten, wurden sie im Anschluss gefragt. Kerley: "Kann ich nicht sagen." Baker: "Nicht viel." Schlussläufer Cravon Gillespie druckste ebenso herum, und sagte schließlich dem Sender NBC: "Seit zwei Tagen."

Bis zum Jahr 2000 konnten die USA 15 der 18 vergebenen Gold-Medaillen in der 4x100-Meter-Staffel gewinnen, doch in der Szene ist es schon lange kein Geheimnis mehr, dass es an einem richtigen System mangelt, die Läufer auf die Rennen bei Olympia vorzubereiten. "Die Staffel funktioniert halt nicht so: Man nimmt die schnellsten vier Läufer und stellt sich bei Olympia hin und übt die Wechsel. Da kann immer was passieren", sagte Julian Reus nach dem Rennen, die Deutschen waren mit den Amerikanern im selben Vorlauf unterwegs gewesen und qualifizierten sich als Gesamtsechste für den Endlauf am Freitagabend.

Reus, Joshua Hartmann, Deniz Almas und Lucas Ansah-Peprah wurden in ihrem Lauf Vierte (38,06 Sekunden), die USA nur Sechste (38,10), sogar Ghana rutschte noch dazwischen (38,08). Schlussläufer Gillespie verlor im Endspurt noch drei Positionen und doch war es die mangelnde Wechselpraxis, die am meisten schmerzte. "Eine absolute Peinlichkeit", twitterte Carl Lewis, der selbst zwei Mal Olympiasieger mit den Staffeln war, wobei er wohl weniger den Auftritt der Sportler als die Umstände und die Positionierung der Läufer meinte. Baker, der als reiner 100-Meter-Sprinter nur Läufe in der Geraden kennt, musste an dritter Stelle übernehmen, also die Kurve bewältigen. "Er sieht aus, als würde er auf Eis laufen", sagte Lewis USA Today.

Die deutschen Sprinter leben den Teamgedanken

Es braucht Zeit, um ein Kollektiv zu werden. Die Deutschen haben sie für ihre Staffel aufgebracht, was sich nun auch in Tokio als kluge Investition herausstellte. "Ich habe das ganze Jahr mit den Jungs zusammen trainiert und das hat man, glaube ich, auch gesehen", sagte Joshua Hartmann, der 22-Jährige wurde vor zwei Wochen erst für den verletzten Niels Torben Giese nachnominiert. Die Trainer der besten Sprinter im Land tauschen sich regelmäßig aus, "es wird alles ein gemeinsamer Topf", hatte Marvin Schulte beim letzten Klassentreffen vor Olympia in Regensburg gesagt. Er trat seinen Staffelplatz wenige Stunden vor dem Rennen in Tokio an Lucas Ansah-Peprah ab. "Es zeugt von Größe von Marvin, heute früh zu sagen: Ich bin nicht komplett bei 100 Prozent", sagte Reus, "das ist genauso stark wie die Leistung an sich. Dass Marvin die Eier hat, so eine Entscheidung zu treffen, mit 22." Mit dem Fehlen der Amerikaner ist die Chance auf eine Medaille für das deutsche Quartett gestiegen. "Wenn man die Zeiten gesehen hat, mit denen man ins Finale gekommen ist, ist es doch sehr eng", sagte Deniz Almas, "dementsprechend ist morgen alles möglich."

Detailansicht öffnen Doch noch der Olympia-Moment für Gina Lückenkemper: Die Zeit mit der Staffel reicht fürs Finale. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Als Ersatzläufer für die Olympischen Spiele nominiert zu werden, kann eine undankbare Rolle sein. Doch auch bei den deutschen Frauen offenbarte sich der Wert des Teamgedankens: Durch den Ausfall von Lisa Mayer und Lisa Nippgen im Vorbereitungstrainingslager in Miyazaki ist Gina Lückenkemper in Tokio doch nicht nur als Zuschauerin gesetzt. Die 24-Jährige hatte sich bei ihrem ersten Saisonrennen verletzt und konnte dann die Norm für den Einzelstart nicht erfüllen. In Tokio brachte sie ihr Team nach Startläuferin Rebekka Haase, Alexandra Burghardt und Tatjana Pinto als Gesamtdritte (42,00) ins Finale. "Es war für mich super schön, nach diesen Wochen die Chance zu bekommen", sagte sie, dachte aber auch an ihre Kolleginnen, die schon wieder nach Deutschland reisen mussten. "Die Verletzungen waren super unglücklich, das tut uns nach wie vor leid. Aber das ist halt auch der Sport. Mal gewinnt man, mal verliert man."

2016 in Rio verpasste sie mit Pinto, Mayer und Haase mit Platz vier eine Medaille einigermaßen knapp. 2017 bei der WM in London sogar noch knapper, zwei Jahre später in Doha wurde es Rang fünf. Immer nah dran also. "Ich glaube, dass wir das Potential haben für eine Medaille", sagte Lückenkemper, "im Finale heißt es dann: Einer für alle, alle für einen." Der Teamgeist stimmt schon mal.