Topfavorit Johannes Vetter hat bei den Olympischen Spielen eine Medaille im Speerwurf überraschend klar verpasst. Der deutsche Rekordhalter aus Offenburg musste sich im Finale von Tokio mit 82,52 Metern und Rang neun begnügen. Damit war die klare Nummer eins der Welt bereits beim Endkampf der besten Acht nur Zuschauer. Am Freitag hatte bereits Christin Hussong mit Platz neun im Speerwurf enttäuscht.

"Zum Kotzen" und "echt bitter" sei das, sagte Vetter im ZDF: "Es tut mir leid für alle, die mir die Daumen gedrückt haben." Der Anlaufbelag sei für einen Athleten wie ihn "nicht gemacht". Das könne für ihn "gefährlich" werden und sei "nicht gesund". Der Mainzer Julian Weber wurde mit 85,30 m Vierter. Gold sicherte sich der Inder Neeraj Chopra (87,48) vor den Tschechen Jakub Vadlejch (86,67) und Vitezslav Vesely (85,44).

Vetter hatte in Tokio sichtlich Probleme mit dem Anlauf, rutschte beim Abwurf weg. Dabei hatten die Organisatoren die Anlaufbahn mit Hunderten Eispacks vor dem Wettkampfbeginn extra versucht herunterzukühlen, um Vetter und Co. einen festen Stand beim Abwurf zu ermöglichen. Der Ex-Weltmeister hielt sich aber schon nach dem zweiten Versuch den schmerzenden linken Fuß - beim Abwurf lastet etwa eine Tonne Gewicht auf dem Gelenk. Die anderen kamen mit den Bedingungen aber besser zurecht. Schon in der Qualifikation war Vetter unter seinen Möglichkeiten geblieben.

Konstanze Klosterhalfen hat bei den Olympischen Spielen in Tokio trotz einer starken Vorstellung nicht in den Kampf um eine Medaille über 10 000 Meter eingreifen können. Die deutsche Rekordhalterin aus Leverkusen blieb in 31:01,97 Minuten hauchdünn über ihrer nationalen Bestmarke, damit belegte die WM-Dritte über 5000 Meter hinter übermächtiger Konkurrenz Platz acht.

Detailansicht öffnen Konstanze Klosterhalfen (l) beim Rennen über 10 000 Meter. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

"Achte - das macht mich richtig stolz und glücklich", sagte Klosterhalfen im ZDF. Die Niederländerin Sifan Hassan gewann in 29:55,32 Minuten und holte ihr zweites Gold in Tokio. Zuvor hatte sie über 5000 m gesiegt, damit ist sie die erst zweite Läuferin nach der Äthiopierin Tirunesh Dibaba 2008 in Peking, der das Double über die beiden längsten Stadionstrecken gelang. Die gebürtige Äthiopierin Hassan hatte in Japan das historische Gold-Triple holen wollen, am Freitag wurde sie aber über 1500 m "nur" Dritte. Silber ging an Kalkidan Ezahegne (Bahrain/29:56.18), Weltrekordlerin Letensebet Giday (Äthiopien/30:01,71) musste sich mit Bronze begnügen.

Klosterhalfen hielt 4000 Meter lang am Ende der Spitzengruppe mit, bis sie nach einer Tempoverschärfung abreißen lassen musste. Ende Februar hatte sie in den USA, ihrem Lebens- und Trainingsmittelpunkt, den deutschen Rekord über 10.000 Meter auf 31:01,71 Minuten verbessert. Danach hatten sie aber hartnäckige Beckenbeschwerden ausgebremst, erst Ende Juli bestritt wieder einen Testwettkampf über 5000 Meter.

Hassan hatte am 6. Juni beim Meeting im niederländischen Hengelo den Weltrekord der Äthiopierin Almaz Ayana, den sie bei ihrem Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro erzielt hatte, um fast elf Sekunden auf 29:06,82 verbessert. Nur 48 Stunden war Giday an gleicher Stelle bei den äthiopischen Olympia-Ausscheidungen noch einmal deutlich schneller (29:01,03).

Norwegens Ausnahmeläufer Jakob Ingebrigtsen hat mit erst 20 Jahren sein Meisterstück abgeliefert und Olympia-Gold über 1500 Meter gewonnen. Ingebrigtsen lief in Tokio in 3:28,32 Minuten so schnell wie noch niemand zuvor bei Sommerspielen und unterbot den Europarekord des Briten Mo Farah um 49 Hundertstel. Nach dem Gold von Karsten Warholm mit Weltrekord über 400 m Hürden war es der zweite Fabellauf eines Norwegers in Tokio. Hinter Ingebrigtsen, der zum zweitjüngsten Gewinner über diese Distanz nach dem Kenianer Asbel Kiprop 2008 in Peking wurde, holte Weltmeister Timothy Cheruiyot (Kenia) in 3:29,01 Silber, Bronze ging an Josh Kerr (3:29,05).

Marathon-Läuferin Melat Kejeta (Kassel) hat eine weitere deutsche Langstrecken-Medaille trotz einer starken Leistung knapp verpasst. 24 Stunden nach Silber durch Geher Jonathan Hilbert wurde die 28 Jahre alte gebürtige Äthiopierin am Samstagmorgen in Sapporo in 2:29:16 Stunden Sechste und erreichte damit die beste Platzierung einer deutschen Läuferin seit dem vierten Rang von Katrin Dörre-Heinig 1996 in Atlanta. "Ich habe versucht, eine Medaille für Deutschland zu bekommen. Tut mir leid", sagte Kejeta im ZDF: "Es war sehr, sehr warm, und ich hatte Magenprobleme. Aber mit Platz sechs bin ich sehr zufrieden. Es war immer mein Traum, bei Olympia zu sein."

Gold ging vor Augen von IOC-Präsident Thomas Bach und Weltverbands-Boss Sebastian Coe bei einem kenianischen Doppelsieg an die frühere Halbmarathon-Weltmeisterin Peres Jepchirchir, die sich in 2:27:20 vor Weltrekordhalterin Brigid Kosgei (2:27:36) durchsetzte. Bronze holte die Amerikanerin Molly Seidel (2:27:46). Weltmeisterin Ruth Chepngetich gab auf, Rio-Olympiasiegerin Jemima Sumgong (beide Kenia) ist wegen Dopings und Manipulation noch bis 2027 gesperrt.

Deborah Schöneborn (Berlin) belegte einen guten 18. Rang (2:33:08), Katharina Steinruck (Frankfurt) wurde 31. (2:35:00). Kejeta hatte bis kurz nach Kilometer 30 in der Spitzengruppe mitgemischt, ehe die Kenianerinnen diese mit einer Tempoverschärfung sprengten. Die letzte deutsche Medaille hatte 1988 in Seoul die heutige Bundestrainerin Dörre-Heinig mit Bronze geholt.