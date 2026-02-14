Zum Hauptinhalt springen

Sturz im LanglaufEbba Andersson rennt auf einem Ski die Loipe entlang

Lesezeit: 2 Min.

Gebrauchter Tag trotz Silbermedaille: Ebba Andersson stürzte in Führung liegend als zweite Läuferin in der Staffel, den Rückstand konnten die Teamkolleginnen nicht mehr aufholen.
Gebrauchter Tag trotz Silbermedaille: Ebba Andersson stürzte in Führung liegend als zweite Läuferin in der Staffel, den Rückstand konnten die Teamkolleginnen nicht mehr aufholen. (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters)
  • Ebba Andersson stürzt bei der Staffel und verliert einen Ski. Sie läuft eine Minute lang zu Fuß, bis ein Betreuer einen neuen Ski bringt.
  • Durch Anderssons Sturz verliert die schwedische Staffel die Goldmedaille an Norwegen und wird nur Zweite.
  • Die Strecke in Tesero gilt als schwierig und tückisch, der Regen weichte den sulzigen Schnee zusätzlich auf.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Kuriose Szene im Langlauf: Die Schwedin stürzt, verliert einen Ski, läuft aber trotzdem weiter. Ihre Staffel verpasst die Goldmedaille – und Andersson klagt: „Es war ein komplettes Desaster.“

Von Sebastian Winter, Tesero

Das Staffelrennen lief exakt 36:02 Minuten, als die schwedische Skilangläuferin Ebba Andersson eine Abfahrt hinunterfuhr – und plötzlich einen Salto vollführte. Bei ihrem Sturz löste sich der rechte Ski, er fuhr die Loipe allein hinunter. Schlimmer noch: Die Bindung war abgerissen, haftete nur noch am Schuh. Andersson joggte also hinter ihrem Ski her, prüfte ihn, sah, dass sie nicht mehr mit ihm fahren konnte. Dann rannte sie, welch ein Bild, auf einem Ski die Loipe entlang, den anderen in der Hand, bis nach einer geschlagenen Minute ein Betreuer kam.

Der Betreuer, der während seines Spurts zu ihr auch selbst kopfüber in den Schnee gestürzt war, brachte ihr einen neuen Ski. Und dann durfte Andersson, die zweite Läuferin der Schwedinnen nach Starterin Linn Svahn, wieder das tun, was ihre originäre Aufgabe auf der Loipe ist: langlaufen, und nicht entlanglaufen. Die im Ziel wartende Nummer drei, Frida Karlsson, verdrehte da schon bedient die Augen, sie kam später wegen Unwohlseins nicht zur Pressekonferenz. Der Rückstand war jedenfalls viel zu groß geworden, Norwegens Staffel lief unverhofft zu Gold. Die großen Favoritinnen aus Schweden kamen nach einer Aufholjagd von Karlsson und Schlussläuferin Jonna Sundling immerhin noch auf Platz zwei ins Ziel. Das Lächeln der Schwedinnen bei der Siegerehrung war dennoch gequält.

Libanons Langläufer Samer Tawk
:„Ich hätte eigentlich nicht mehr am Leben sein dürfen“

Eine Skifahrt und ein Sturz in die Tiefe: Samer Tawk wäre bei einem schweren Unfall fast gestorben. Nun schafft es der Libanese im olympischen Langlauf ins Ziel. Voller Schmerzen und weit hinter dem Sieger – doch darum geht es nicht.

Von Sebastian Winter

Andersson schleppte sich zur Pressekonferenz: „Es ist sehr schwierig, hier zu sitzen, aber Teil dieses Spiels. Ich möchte jetzt einfach zum Hotel zurück, duschen und meine negativen Emotionen für heute abschütteln.“ Was sie gedacht habe, nachdem ihr Ski den Hang hinuntergefahren und nicht mehr zu gebrauchen war? „In diesem Moment sind viele Emotionen durch meinen Körper und Geist geflossen. Es war ein komplettes Desaster. Ich habe nur versucht, so schnell wie möglich den Hügel hinunterzurennen.“

Die Strecke in Tesero gilt als schwierig und sehr tückisch, wegen ihrer vielen Anstiege und kurvigen Abfahrten. Der Regen am Samstag weichte den ohnehin sulzigen Schnee weiter auf. Andersson, die bereits bei einem Anstieg mit ihrem Ski hängengeblieben und gestürzt war, erlebte einen gebrauchten Tag. Sie sei „sehr tricky auf der Abfahrt“ unterwegs gewesen, gab aber sportlich zu: „Es lag alles an mir, nicht an den Bedingungen.“

„Das, was Ebba gemacht hat, habe ich in der Form noch nie gesehen“, sagt Bundestrainer Schlickenrieder verdutzt

Die deutsche Olympiasiegerin von Peking 2022, Katharina Hennig Dotzler, äußerte sich dagegen kritischer: „Ich bin dankbar, in der Abfahrt stehen geblieben zu sein, weil es kriminell war.“ Schon auf der ersten Runde waren mehrere Läuferinnen gestürzt.  Bundestrainer Peter Schlickenrieder, dessen deutsche Staffel auf dem vierten Platz gelandet war, sagte verdutzt: „Das, was Ebba gemacht hat, habe ich in der Form noch nie gesehen. Dass man da gefühlt einen Kilometer zu Fuß läuft, bis man einen Ski bekommt.“

Während die Norwegerinnen sich nach dem Rennen feiern ließen und mit Kronprinz Haakon über die Bedingungen philosophierten, waren die Schwedinnen bedient. Und bekamen tröstende Worte von den Siegerinnen, die sie vermutlich gar nicht hören wollten: „Ich fühle mit ihr, das ist keine schöne Situation für sie“, sagte Astrid Öyre Slind in Richtung Andersson. Dann ging eine der unglücklichsten Silbermedaillengewinnerinnen dieser Winterspiele ins Hotel, um diesen Tag einfach wegzuduschen.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

ExklusivEpstein Files
:Hat Johan Eliasch über mögliche Kontakte zu Jeffrey Epstein gelogen?

Der Milliardär Johan Eliasch, IOC-Mitglied und Präsident des Ski-Weltverbands Fis, kommt in den Epstein Files vor. Er selbst sagt: Es gab keinen Kontakt. Die Dokumente legen eine andere Geschichte nahe.

SZ PlusVon Thomas Kistner und Johannes Knuth

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite