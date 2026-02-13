Eigentlich ist Johannes Hosflot Klaebo einer, der in jeder Sekunde, in der es möglich ist, Kraft sparen möchte. Selbst noch im Ziel. Wenn es geht, beispielsweise in Sprintrennen, trudelt er langsam aus. Auch um das Steigwachs an seinen Skiern nicht zusätzlich zu belasten. Und er lässt sich möglichst nicht in den Schnee fallen wie die anderen, sondern trinkt und isst sofort etwas. Doch am Freitag ging es nicht anders, bei diesem Freistil-Intervallrennen über 10 Kilometer. Denn er musste gegen seinen großen Rivalen Einar Hedegart laufen. Klaebo hatte sich vor diesem Rennen ohnehin so sehr gefürchtet wie vor keinem sonst: Noch nie hatte er einen Wettkampf über diese Distanz auf großer Bühne gewonnen.

Der 29-jährige Norweger wollte das ändern, und so warf er sich regelrecht ins Ziel. Blieb liegen. Stellte völlig erschöpft die Skispitzen in den Himmel und spreizte sie zu einem weiten V. V wie Victory. Auf dem Thron, auf dem die Führenden sitzen, strich er sich später erschöpft durchs gut geföhnte Haar. Und als Hedegart, der lange Zeit vorn gelegen hatte, später mit einem Rückstand von 14 Sekunden nur auf Platz drei landete – der Franzose Mathis Desloges schob sich mit fünf Sekunden Rückstand noch auf den Silberrang –, wusste Klaebo: Es ist vollbracht!

Die Dimension seiner bereits dritten Goldmedaille bei diesen Winterspielen und seiner achten insgesamt ist nicht ganz klein. Klaebo hat nun zum erfolgreichsten Trio bei Olympischen Winterspielen aufgeschlossen. Auch die bereits zurückgetretenen Langläufer Marit Björgen und Björn Daehlie sowie der Biathlon-Pensionär Ole Einar Björndalen, wie Hedegart allesamt Landsleute von Klaebo, haben dort achtmal Gold gewonnen. Allerdings haben sie auch vier Silbermedaillen im Trophäenschrank, Klaebo nur eine. Es gilt als nahezu sicher, dass er am Sonntag zum König der Winterspiele gekürt werden wird, mit dann neunmal Gold. Denn in der dann mittags startenden 7,5-Kilometer-Staffel gilt Norwegen als nahezu unbesiegbar.

Für Klaebo geht es in Tesero aber noch um weitere Superlative: Sollte er kommende Woche auch noch den Teamsprint und den Marathon über 50 Kilometer gewinnen, was fast schon als Formsache gilt, könnte er aus allen sechs Wettkämpfen dieser Spiele als Sieger hervorgehen. Wie schon bei seinen Heim-Weltmeisterschaften in Trondheim vor einem Jahr. Klaebo würde im Olympiakosmos dann auch den US-Eisschnellläufer Eric Heiden übertrumpfen, der 1980 in Lake Placid als bislang einziger Wintersportler fünfmal Gold bei ein und denselben Winterspielen gewonnen hatte.

Am Sonntag, das weiß auch Klaebo, wird alles über ihn hereinbrechen

Klaebo, der keinen ganz einfachen Stand bei den Zuschauern hat, weil er zwar sehr smart, aber vielen einfach zu perfekt erscheint, sagte bei der Pressekonferenz anlässlich dieser Aussichten überaus bescheiden: „Danke. Ich versuche nur, mein Bestes zu geben.“ Aber natürlich sagte er noch mehr. Die soeben absolvierte Distanz sei vielleicht jene gewesen, mit der er in den vergangenen Jahren am meisten zu kämpfen hatte. Und er sei stolz, seine Familie hier zu haben, seinen Opa, „der mein Coach ist, seitdem ich 15 Jahre alt wurde. Er wird älter und älter, aber er macht immer noch die Trainingspläne.“

Dann frotzelten Klaebo und Hedegart, die sich offenbar ziemlich gut verstehen, ein wenig. Am Ende sagte Hedegart, weil jemand von Klaebo wissen wollte, in welcher Aufstellung die norwegische Staffel am Sonntag starten werde (und dieser antwortete, natürlich werde er nicht auf dieser Bühne darüber sprechen): „Ich würde den Trainern empfehlen, Klaebo als ersten Läufer aufzustellen, Klaebo als zweiten, Klaebo als dritten und Klaebo als vierten.“

So kann man auch Druck ablassen aus einem Wettkampf, der an der Sportgeschichte anklopft. Am Sonntag, das weiß auch Klaebo, wird ohnehin alles über ihn hereinbrechen. Wenn nichts schiefläuft.

Hedegart hätte ihm einen Strich durch diese Rechnung machen können, hätte er das Rennen am Freitag gewonnen. Dabei hat Hedegart mit seiner ganz eigenen Geschichte zur Dramatik beigetragen. Der 24-Jährige ist nicht nur Langläufer, sondern auch Biathlet. Im März 2025 war er beim Langlauf-Weltcup in Oslo über 10 Kilometer Freistil Zweiter geworden, vor Klaebo. Zwei Wochen später wurde Hedegart norwegischer Meister im Biathlon-Massenstart. Danach sagte er: „Ich werde ab jetzt ein Biathlet sein. Heute Morgen habe ich realisiert, dass ich nicht die Motivation habe, nur Langläufer zu sein. Ich muss auch ein bisschen schießen.“

Im Herbst vollzog er dann die Rolle rückwärts, auch weil Hedegart nun doch mehr Chancen auf eine Langlaufmedaille bei Winterspielen sah. Im Dezember gewann er beide 10-Kilometer-Weltcup-Rennen, reiste bereits im Januar nach Tesero – und schlich sich zwei Wochen vor Beginn verbotenerweise auf die Olympiastrecke. „Es haben mich nicht viele Leute aufgehalten, also bin ich einfach hineingegangen. Die Arbeiter haben nur dumm geguckt“, sagte er dem TV-Sender NRK.

Nach dem Rennen am Freitag war es Hedegart, der kleinlaut wurde. Neun Kilometer lang hatte er das Rennen angeführt, um auf den letzten 1000 Metern knapp 15 Sekunden auf Klaebo zu verlieren: „Ich habe noch nie eine solche Müdigkeit gespürt. Ich bin total kollabiert.“

Klaebo saß neben ihm, weiße Mütze, weiße Maske, weiß-blaue Trainingsjacke, er schaute wie ein Engel zu Hedegart hinüber. Im Wissen darum, dass er die größte Klippe umschifft hatte. Der Sekt kann gekühlt werden, die Glückwünsche werden ihn überfluten. Bestimmt auch von Björgen, Daehlie und Björndalen. Bislang, sagte Klaebo am Schluss, habe es keinen Kontakt gegeben. „Sie sind eine andere Generation, haben bestimmt andere Hobbys. Und ich konzentriere mich hier voll auf meine Rennen.“