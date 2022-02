Schwarze Jacke, eine chinesische Flagge darauf, eine Mütze mit den olympischen Ringen - und der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees an der Seite: Der nächste Auftritt der Tennisspielerin Peng Shuai bei den Winterspielen, diesmal beim Big-Air-Debüt der Ski-Freestylerinnen, sollte offenbar die immergleiche Botschaft unterstreichen: Peng Shuai geht es gut. Ihre Beteuerungen und jene des IOC-Präsidenten Thomas Bach hatten daran zuletzt wieder Zweifel geschürt. Sie habe niemals Vorwürfe der sexualisierten Gewalt gegen einen Ex-Politiker erhoben? Man solle Peng Shuais Äußerungen respektieren, wie Bach es forderte? Das wirkte zumindest rätselhaft, wenn man bedenkt, unter welchen Zwängen Menschen stehen, die in China brisante Vorwürfe erheben. Wenn Peng Shuai die Olympia-Blase bald verlassen wird, wie Bach am Dienstag bestätigte, lässt sie Fragen unbeantwortet zurück.