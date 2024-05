Im Rahmen von Anti-Korruptionsermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft hat die italienische Finanzpolizei am Dienstag den Sitz der Stiftung Mailand-Cortina für die Olympischen Winterspiele 2026 durchsucht. Es laufen Ermittlungen gegen drei Manager, darunter gegen einen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden jener Stiftung, die mit der Austragung der Spiele beauftragt ist. Der Vorwurf lautet auf Korruption im Kontext der Ausschreibung für digitale Dienstleistungen. Dies berichteten italienische Medien, unter anderem der Corriere della Sera .

Die Ermittlungen betreffen demnach auch die Manager jener Gesellschaft, die die Ausschreibung gewonnen hatte. Die Stiftung wird vom Nationalen Olympischen Komitee Italiens, den Regionen Lombardei und Venetien sowie den Gemeinden Mailand und Cortina kontrolliert. Von den betroffenen Institutionen lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Auch die Paris-Spiele gerieten zuletzt in den Fokus

Olympische Spiele standen in den vergangenen Jahren immer wieder im Zeichen von Korruptionsermittlungen. Rund um die Sommerspiele 2016 in Rio enttarnte die brasilianische Justiz ein gewaltiges Schmiergeldsystem, das zum Stimmenkauf bei der Vergabe genutzt worden war und Carlos Nuzman, dem Cheforganisator der Spiele, eine Gefängnisstrafe von 30 Jahren einbrachte. Auch die Spiele 2021 von Tokio gerieten im Nachgang in den Strudel von Korruptionsvorwürfen, die zu Geständnissen führten.

Im Kontext der nahenden Sommerspiele in Paris haben französische Behörden mittlerweile sogar vier vorläufige Untersuchungen angeschoben: Drei sollen sich um mutmaßliche Unregelmäßigkeiten drehen, mit denen Verträge im Wert von mehreren Millionen Euro vergeben wurden; eine vierte konzentriert sich auf das Gehalt von Spiele-Organisator Tony Estanguet. Der 46-Jährige sowie die französischen Olympia-Organisatoren bestreiten Fehlverhalten.