Kommentar von Thomas Hahn, Tokio

Der Skateboarder Pedro Barros aus Brasilien hatte es vorher gesagt. Eine Medaille im Park-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Tokio wäre ihm selbst nicht so wichtig. Und als er dann nach dem Contest im Ariake Urban Sports Park eine hatte, eine silberne, sprach er tatsächlich nicht vom Glück, so ein kostbares Geschmeide gewonnen zu haben. Sondern er richtete sich an alle, die es nicht gewohnt sind, dass Konkurrenten sich anfeuern.