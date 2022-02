Von Saskia Aleythe, Zhangjiakou

Ein paar kleinere Erfrierungen nimmt man in Kauf, sagt Philipp Nawrath; für eine Olympia-Medaille ist der geneigte Biathlet bereit, ein bisschen zu leiden. Warme Gedanken reichen allerdings schnell nicht mehr aus in der chinesischen Olympia-Blase, in der man immer noch nicht sicher sein kann, ob das nicht alles eine riesige, kameraüberwachte Kuppel ist - und die Temperatur nach dem Erlöschen des olympischen Feuers wieder schlagartig nach oben gedreht wird. Nun aber: minus 22 Grad zum Beispiel, da geht es schnell nur noch um eins, das sogenannte Überleben.

Anders ist es ja nicht zu erklären, wie die Reporter da am Absperrgitter stehen in ihren sechs bis zehn Lagen Kleidung. Sorgsam übereinandergeschichtet im Hotelzimmer am Morgen, noch mit hohem inneren Widerstand gegen die Ski-Unterwäsche, den Fleecepullover und die Daunenmäntel im Schlafsackformat, denn die Innentemperatur schlägt in China gerne in die andere Richtung um: plus 27 Grad.

Aber man muss nehmen, was einem die Olympia-Blase gibt, und dass es kalt werden kann bei Winterspielen, darauf hatte man sich vorbereitet. "Wärmste Jacke" im Internet gesucht und herausgefunden: Die Maßeinheit "Cuin" steht für die Bauschkraft von Daunenfüllungen im Verhältnis zu Volumen und Gewicht. Mit einer 700-Cuin-Daunenjacke könnte man auf Expedition im ewigen Eis verschwinden - oder bei Olympia auf Interviews mit Skispringern warten.

Gebibbert wird freilich trotzdem; und gemäß seinem Naturell versucht man sich als störrischer Fragensteller nun gegen die heraufziehende Eiszeit zu wehren. Das passiert in drei Stufen: Am Anfang steht das Schunkeln und Hüpfen, manch einer geht kurz in die Knie, aber schnell muss man sich eingestehen: Die Kälte ist schon zu sehr in die Knochen gekrochen. Stufe zwei ist dann das Erstarren, alle Energie muss aufgespart werden für die überlebenswichtigen Funktionen. Herzschlag, Atmen. Stufe drei ist die Eskalation: Fluchen. Schimpfworte lindern den Schmerz, wenigstens psychologisch.

Detailansicht öffnen Bisschen ungemütlich, aber vielleicht hilft ja ein Laubbläser. (Foto: Kim Hong-Ji/Reuters)

Nach dem Einfangen der Eindrücke und Zitate bewegt sich der Journalistentrupp dann zurück ins rettende Gemäuer, die Meute kommt daher wie eine halb erblindete Pinguinkolonie. Das mit der Brille hat man dank Mund-Nasen-Schutz und beschlagenen Gläsern längst aufgegeben, an Wimpern und Augenbrauen hängen die Eiskristalle, unter der Stirn setzt sich der Hirnfrost fest. Das Laufen ist unter den Kleidungsbergen ein Wanken von links nach rechts, von einem Eisklotz auf den anderen. Die Füße hat man irgendwo da draußen im Gefecht um die eindrücklichste Antwort nach Rang drei im Teamspringen verloren. Die Abkürzung des Glücks lautet: VMC, Venue Media Center.

Der Überhandschuh ist die Lebensversicherung des Wintersport-Journalisten

Man wähnt sich in Sicherheit, doch es dauert ja noch, bis man taut: Die Finger starr, kein geschmeidiges Gleiten über die Tastatur, stattdessen ein vertikales Hacken. Dabei waren die Hände ja auch in zwei Lagen Stoff verpackt, der Überhandschuh ist die Lebensversicherung des Journalisten in Zhangjiakou.

Ein paar Erfrierungen nimmt man in Kauf, man muss es ja, das ist vermutlich die ganze Wahrheit der Geschichte: Man hat keine andere Wahl. Man darf bloß nicht an den einen Kollegen beim Biathlon denken, einen Kameramann aus einem tschechischen Bergdorf, der sich schon einen Namen gemacht hat an den Weltcup-Standorten der vergangenen Winter. Weil er nicht nur ohne Mütze dasteht, sondern immer auch: in kurzen Hosen. In kurzen Hosen, jeden verdammten Tag bei diesen Eisspielen in Zhangjiakou! Da könnte man schon beim Zuschauen fluchen.