Von Claudio Catuogno, Paris

Sollte Teddy Riner irgendwo tief im Inneren seines Zwei-Meter-Körpers tatsächlich mit dem Gedanken spielen, Präsident der französischen Republik zu werden, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um seine Kandidatur zu verkünden. So viel Respekt, so viel Zuneigung, so viel abgöttische Liebe hat Riner noch nie auf sich vereint, und das will etwas heißen.