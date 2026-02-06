Johannes Rydzek hat es sich in seinem Haus in Oberstdorf im Wohnzimmer bequem gemacht, neben ihm sitzt seine Schwester Coletta, die bei ihm in einer Einliegerwohnung wohnt. Hinter ihnen die Kaffeemaschine in der Küche, draußen die Loipen voller Schnee, mit perfekten Bedingungen für die letzten Trainingseinheiten. Eine gute Woche ist es noch bis zu den Winterspielen in Italien – die beiden starten dort als Familienbetrieb. Er, 34, hat bereits zwei Olympiatitel in der Nordischen Kombination gewonnen und ist siebenmaliger Weltmeister. Sie, 28, klopft mit ihren jüngsten Erfolgen im Weltcup an der Weltspitze im Langlauf an. Ein Videogespräch über Geschwisterliebe im Hochleistungssport.