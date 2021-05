Interview von Thomas Hahn, Tokio

Kentaro Iwata, 49, Forscher und leitender Facharzt für Infektionskrankheiten am Universitätsklinikum in Kobe, hat im vergangenen Jahr Aufsehen erregt in Japan. Damals kritisierte er das chaotische Management der Regierung im Umgang mit dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, das wegen eines Coronavirus-Ausbruchs mit 3700 Passagieren in Quarantäne vor Yokohama ausharren musste. Und nach der Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio sagte er schon im April 2020, er halte es, "nicht für wahrscheinlich, dass 2021 Olympia stattfindet".