Das Internationale Olympische Komitee (IOC) beteiligt erstmals in seiner 132-jährigen Geschichte Sportlerinnen und Sportler direkt an seinen Einnahmen. In der Dauerdebatte um die Entlohnung olympischer Athleten gewährt das IOC künftig jedem Olympiateilnehmer einen Zuschuss von 10 000 Dollar. Bei der Generalversammlung in Lausanne wurde die überraschend vorgestellte Maßnahme beschlossen, das IOC stellt dafür alle vier Jahre einen Fonds im Umfang von 140 Millionen Dollar bereit. Beantragen können diesen Zuschuss bereits Sportler, die in diesem Jahr an den Winterspielen von Mailand/Cortina d’Ampezzo teilgenommen haben. „Das ist ein Sieg für jeden von uns, sagte Pau Gasol, der Vorsitzende der IOC-Athletenkommission.