IOC-Präsident Thomas Bach hat sich ablehnend zur Aufnahme von E-Sport in das Programm Olympischer Spiele geäußert. Vielmehr signalisierte der Fecht-Olympiasieger in seiner am Donnerstag veröffentlichten Neujahrsbotschaft die Schaffung eines eigenen Formats für Wettkämpfe der Computer- und Videospielszene. Die digitale Revolution, insbesondere die Künstliche Intelligenz und der E-Sport, böten der Olympischen Bewegung enorme Chancen, sagte der Deutsche einen Tag vor seinem 70. Geburtstag. "Aus diesem Grund prüft die E-Sport-Kommission des IOC die Schaffung Olympischer E-Sport-Spiele", betonte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees.