Interview von Johannes Knuth

Sebastian Coe greift zu einer weißen Tüte in der Tasche seines himmelblauen Anzugs und zieht ein Weingummi hervor, sein Doping in diesen aufreibenden Wahlkampftagen. Coe war zweimal (1980 und 1984) Olympiasieger über 1500 Meter, auch die Rennen um große Ämter nach der Leichtathletikkarriere hat der 68-jährige Brite meist gewonnen. Der Wettlauf ums Präsidentenamt des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), das am 20. März in Griechenland vergeben wird, ist sein letztes großes Projekt, sagen Begleiter – und wohl sein härtestes.