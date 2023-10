Das IOC macht, was es will

Von Thomas Kistner, Mumbai

Thomas Bach ist schon seit Montag in Mumbai, er ist gleich Teil von Bollywood geworden. Mit Schal und Fähnchen ging's zum Fußball, die Kicker standen Schlange. Auch die Medien sind aus dem Häuschen, der deutsche Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) besang in hellen Tönen die kurz bevorstehende Wiederaufnahme des Nationalsports Kricket ins olympische Spieleprogramm sowie Indiens Medaillenausbeute bei den jüngsten Asian Games: ein starkes Argument für eine Spiele-Bewerbung 2036! Sportliche Meriten als Vergabekriterium? Dass das mal nicht all die Anrainer jenseits des Arabischen Meeres mitkriegen - die Fußball-WM in Katar hätte dann eher im Jahr 2122 stattfinden müssen.