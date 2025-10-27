Markus Söder kam schon als Marilyn Monroe und Edmund Stoiber, er kam als Zauberer Gandalf aus dem Fantasy-Epos Herr der Ringe und, sehr authentisch mit grünen Löffelohren und grünem Gesicht, als Zeichentrickheld Shrek. Der bayerische Ministerpräsident zelebriert von jeher seine Auftritte bei der Fränkischen Fastnacht, im Bayerischen Rundfunk schauen seit Jahren nirgends mehr Menschen zu. Von der Figur Shrek hat Söder sich irgendwann jedoch distanziert. „Das Grün klebt an einem, das kriegt man nicht mehr los“, fand er – für einen, der die politischen Grünen in seiner persönlichen Hitliste noch unterhalb der veganen Bratwurst ansiedelt, war das gewiss eine gruselige Vorstellung.
Olympische SpieleWas Münchens Ja für die deutsche Bewerbung bedeutet
Lesezeit: 5 Min.
Sollte man das deutsche Olympiarennen nach dem klaren Votum aus München verkürzen? Erste Stimmen drängen darauf. Doch der DOSB will erst im Herbst 2026 entscheiden – und steht so vor einer Zerreißprobe.
Von Thomas Kistner und Johannes Knuth
Deutsche Spiele-Bewerbung:Was kosten Olympia und Paralympics?
Olympische Spiele sind billiger und flexibler geworden: An dieser These gibt es weiter große Zweifel - zumal die deutschen Bewerber noch immer keine konkreten Finanzpläne vorgelegt haben. Dabei steht in München bald das erste Referendum an.
Lesen Sie mehr zum Thema