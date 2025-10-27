Sollte man das deutsche Olympiarennen nach dem klaren Votum aus München verkürzen? Erste Stimmen drängen darauf. Doch der DOSB will erst im Herbst 2026 entscheiden – und steht so vor einer Zerreißprobe.

Markus Söder kam schon als Marilyn Monroe und Edmund Stoiber, er kam als Zauberer Gandalf aus dem Fantasy-Epos Herr der Ringe und, sehr authentisch mit grünen Löffelohren und grünem Gesicht, als Zeichentrickheld Shrek. Der bayerische Ministerpräsident zelebriert von jeher seine Auftritte bei der Fränkischen Fastnacht, im Bayerischen Rundfunk schauen seit Jahren nirgends mehr Menschen zu. Von der Figur Shrek hat Söder sich irgendwann jedoch distanziert. „Das Grün klebt an einem, das kriegt man nicht mehr los“, fand er – für einen, der die politischen Grünen in seiner persönlichen Hitliste noch unterhalb der veganen Bratwurst ansiedelt, war das gewiss eine gruselige Vorstellung.