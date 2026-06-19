Ein Jahr nach ihrem Amtsantritt will IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ein großes Reformpaket vorstellen. Verbände und Sportarten befürchten Einschnitte – doch auch Coventry gab zuletzt ein verunsichertes Bild ab.

Manchmal nehmen die großen Wellen, die der olympische Spitzenbetrieb schlägt, einen langen Weg und schwappen bis vor die braun vertäfelte Zentrale im Münchner Vorort Planegg, wo der kleine deutsche Snowboardverband residiert. „Snowboard Germany“ plant dort in diesen Hitzetagen für den nächsten Winter, der auch schon wieder im Zeichen der Winterspiele in vier Jahren steht. Doch viele Gespräche und Vertragsverlängerungen kreiseln seit Monaten „in der Warteschleife“, sagt Andreas Scheid, der Sportdirektor.