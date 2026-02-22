Vor ein paar Monaten, Kirsty Coventry war gerade hineingeglitten ins Amt der Präsidentin des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), berichteten manche Medien und Funktionäre über eine wundersame Wandlung. Coventry versprühe einen viel lockereren Ton als ihr Vorgänger Thomas Bach, der das IOC eher im Stile eines preußischen Generals geführt habe. Waren alle, die Coventry als Marionette beschrieben hatten, in deren Schatten Bach künftig diskret weiterregieren könnte, falschgelegen?