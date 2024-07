Die Schwimmwettbewerbe in Paris warten noch auf den ersten Weltrekord. Der ehemalige Olympiaschwimmer Steffen Zesner erklärt, wieso Wasser langsam sein kann – und was Wellenkiller sind.

Interview von Sebastian Winter, Paris

Bislang ist noch kein Weltrekord im Pariser Schwimmbecken gefallen, Athleten beklagen sich über „langsames“ Wasser. Steffen Zesner ist seit 20 Jahren Wettkampfkoordinator des schnellen 50-Meter-Pools in der Schwimm- und Sprunghalle im Berliner Europasportpark, er gilt dort als Herr des Wassers. Der 56-Jährige gewann bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul Silber und Bronze, 1992 in Barcelona Bronze und wurde auch in Atlanta 1996 Dritter, jeweils mit den Staffeln. Ein Telefongespräch über ein geheimnisvolles Element.