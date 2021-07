Kanuslalom-Cheftrainer Klaus Pohlen und Kajak-Bundestrainer Thomas Apel mussten in Tokio zwischenzeitlich in Quarantäne gehen. "Während des Abendessens wurden wir plötzlich auf die Zimmer geschickt", sagte Pohlen. Die Deutschen befinden sich bereits in der Vorbereitung auf dem olympischen Wildwasserkanal und absolvieren die internationale Trainingswoche. Wie sich nun herausstellte, gab es auf dem Flug einer Turkish Airlines-Maschine am 6. Juli von Istanbul nach Tokio einen Corona-Fall - an Bord auch Pohlen und Apel. Zunächst wurden alle Passagiere in Quarantäne geschickt, nach Prüfung der Sitzreihen blieben nur die Sitznachbarn der getesteten Person in Isolation. "Gott sei Dank waren Thomas und ich wohl nicht dicht genug dran", sagte Pohlen. Betroffen davon sind die gesamten Mannschaften von Kroatien und der Ukraine sowie die slowenischen Trainer. Sie sollen bis zum 20. Juli in Quarantäne bleiben und können derzeit nicht am Training teilnehmen. "Wir haben den slowenischen Trainern Unterstützung wenigstens mit Videos angeboten", sagte Pohlen.