Die japanische Zeitung Asahi Shimbun, ein offizieller Olympia-Partner, hat zur Absage der Sommerspiele (23. 7. - 8.8.) aufgerufen. Das Blatt bezeichnete die Veranstaltung in der Corona-Pandemie als "Bedrohung für die Gesundheit". Premierminister Yoshihide Suga wurde gebeten, nach einer ruhigen, objektiven Bewertung "die Spiele in diesem Sommer abzusagen". Die Führung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) verhalte sich "selbstgerecht". In Japan werden die kritischen Stimmen lauter, in Umfragen zeigt sich eine mehrheitlich ablehnende Haltung. In Tokio und anderen Landesteilen herrscht Corona-Notstand. Seit Montag gilt zudem in den USA mit Verweis auf die verschärfte Pandemie eine Reisewarnung der höchsten Stufe für Japan. Eine Absage kostet geschätzt 16,6 Milliarden Dollar (13,6 Milliarden Euro). Im Falle eines Corona-Anstiegs wegen Olympia sei der wirtschaftliche Schaden aber womöglich höher.