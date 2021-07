Der Komponist für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, der Japaner Keigo Oyamada, ist wegen des Mobbings von behinderten Kindern in seiner Schulzeit aus dem Kreativteam der Spiele ausgeschieden. Diesen Schritt gab der 52-Jährige vier Tage vor der Eröffnungszeremonie bekannt. Zuletzt hatte ein früherer Zeitschriftenbericht, in dem der Komponist von den Vorfällen erzählt hatte, für eine Kontroverse gesorgt. Oyamada, der auch unter dem Namen Cornelius bekannt ist, entschuldigte sich daraufhin. Am Montag gab der Top-Sponsor der Spiele, der Autoriese Toyota, zudem bekannt, keine Werbespots mit Bezug auf Olympia ausstrahlen zu lassen. Auch werde Konzernchef Akio Toyoda nicht an der Eröffnungsfeier am Freitag teilnehmen.