Die Entscheidung über die Austragung der Olympischen Spiele in Tokio muss aus Sicht von DOSB-Chef Alfons Hörmann bis spätestens zwei Monate vor dem Eröffnungstermin am 24. Juli fallen. "Es wird nicht im Laufe der nächsten Tage möglich sein, endgültige Klarheit zu haben", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie am Sonntag in der ARD. Derzeit stehe die Gesundheit der Weltbevölkerung an erster Stelle, das sportliche Ereignis trete in den Hintergrund, so Hörmann: "Es geht um das Überleben der Menschheit, nicht um Gold, Silber und Bronze." Hörmann begrüßte die Haltung des Internationalen Olympischen Komitees, die Entscheidung über die Austragung in die Hände der Weltgesundheitsorganisation WHO zu legen.

National rief der DOSB-Chef allerdings dazu auf, den Sportbetrieb wegen der Coronakrise sofort auf Null herunterzufahren. "Seid vernünftig, verzichtet auf das, was euch allen lieb geworden ist - auf das sportliche und soziale Miteinander im Verein zunächst für einige Wochen", schrieb Hörmann auf der DOSB-Homepage.

Im Falle einer Olympia-Absage befürchtet Athletensprecher Max Hartung massive Folgen für die Sportler. "Für die Athleten geht es ja neben der sportlichen Perspektive auch um wirtschaftliche und rechtliche Aspekte. Was passiert mit meinem Sponsorenvertrag, wenn die Spiele ausfallen? Falle ich aus der Sportförderung?", fragte der Fechter in der Rheinischen Post. Hartung plädierte für eine bessere Informationspolitik der Verbände.