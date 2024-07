Aus Zeitgründen haben manche Wettbewerbe schon vor der offiziellen Eröffnungsfeier begonnen. Medaillen werden aber erst ab Samstag vergeben, in acht Sportarten fallen die ersten Entscheidungen:

Schießen: Die erste Disziplin, in der Gold, Silber und Bronze vergeben werden, ist um 10.30 Uhr das Mixed aus 10 Metern mit dem Luftgewehr. Deutschland wird in der Qualifikation von Anna Janssen, die die Weltrangliste mit dem Luftgewehr anführt, und Max Ulbrich vertreten.

Wasserspringen: Um 11 Uhr gehen Lena Hentschel und Jette Müller im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett an den Start. Bei der Schwimm-WM 2024 hatte das Duo eine Medaille nur knapp verpasst.

Judo: In der Klasse bis 48 Kilogramm (ab 16 Uhr) steht Katharina Menz als Vize-Weltmeisterin von 2022 auf der Matte. Auch bei den Männern gibt es in der Klasse bis 60 Kilogramm die ersten Medaillenentscheidungen.

Radsport: Für Deutschland gehen beim Zeitfahren der Frauen Mieke Kroeger und Antonia Niedermaier (ab 14.30 Uhr) sowie bei den Männern Maximilian Schachmann (16.30 Uhr) an den Start.

Skateboard: Das Finale im Street-Wettbewerb, das um 17 Uhr auf dem Programm stand, wurde aufgrund des anhaltenden Regens in Paris abgesagt und soll nun am Montag nachgeholt werden.

7er-Rugby: Das olympische Rugbyturnier der Männer endet am Samstag mit dem Spiel um Platz 3 (19 Uhr) sowie dem Finale (19.45 Uhr).

Fechten: Für die Frauen geht es um die ersten Einzel-Medaillen im Degen (ab 20.40 Uhr) und für die Männer im Säbel (ab 21.30 Uhr). Matyas Szabo steht erstmals um 13.20 Uhr auf der Planche.

Schwimmen: Frauen und Männer sind ab 20.40 Uhr jeweils über 400 Meter Freistil sowie in den 4x100 Meter Freistil-Staffeln gefordert. Die amtierenden WM-Dritten Isabel Gose und Lukas Märtens zählen auf der 400-Meter-Strecke zu den Kandidaten für eine Medaille.

Nach den Fußballerinnen (3:0 gegen Australien) und den Handballerinnen (22:23 gegen Südkorea) starten an diesem Wochenende auch die anderen Mannschaftssportler von Team D in die Olympischen Spiele:

Volleyball: Die deutsche Männer-Auswahl trifft im ersten Spiel von Gruppe C auf Japan (9 Uhr). Für sie ist es die erste Teilnahme an Olympischen Sommerspielen seit zwölf Jahren.

Basketball: Nur wenige Stunden nach der Eröffnungsfeier, bei der Kapitän Dennis Schröder die deutsche Fahne getragen hat, beginnt auch für die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert die Gruppenphase. Um 13.30 Uhr spielt das DBB-Team gegen Japan.

Hockey: Die Männer sind am Samstag (17 Uhr) gegen Gastgeber Frankreich gefordert. Nachdem sie in Tokio erstmals seit 2000 ohne olympische Medaille geblieben waren, haben die„Honamas“ diesmal als Ziel nichts Geringeres als die Goldmedaille ausgegeben.

Handball: Zum Auftakt wartet auf die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason mit Schweden der Europameister von 2022 (19 Uhr). Das DHB-Team wird hinter Frankreich und Dänemark hingegen nur zum erweiterten Kreis der Favoriten gezählt.

Tennis: Am späteren Abend trifft Angelique Kerber auf die ehemalige Nummer eins der Welt, Naomi Osaka. Es könnte das letzte Einzelmatch von Kerber werden: Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin hat angekündigt, nach den Olympischen Spielen ihre Karriere beenden zu wollen. An der Seite von Laura Siegemund geht sie zusätzlich auch im Doppel an den Start.