Manche der Opfer waren erst neun Jahre alt, wie Judoka Wiktoria Iwaschko, getötet von russischen Raketen. Andere, wie der Boxer Pawlo Ischtschenko, hatten die Olympischen Spiele schon mal erlebt oder deren Nachwuchsableger, wie Biathlet Jewhen Malischew und Eiskunstläufer Dmitro Scharpar. Alle hatten noch Karrieren und Träume vor sich. Und manche der Getöteten waren seine Freunde, sagt der ukrainische Skeletonprofi Wladyslaw Heraskewytsch. Deshalb habe er ihre Bilder auf seinen Helm gedruckt, mit dem er am Montag das Training auf der Olympiabahn in Cortina d’Ampezzo bestritt und alle weiteren Läufe bestreiten wollte. Russlands Kriegsmaschinerie hat die Träume all dieser Sportler zermalmt, also wollte Heraskewytsch die Opfer zumindest auf seinem Helm mitnehmen, die Spiele zeigen.