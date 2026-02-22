Zum Hauptinhalt springen

Letztes Langlaufrennen bei OlympiaWenn der Ferrari in der Boxengasse zu McLaren fährt

Lesezeit: 2 Min.

Darja Neprjajewa (links) entschuldigt sich bei Katharina Hennig Dotzler dafür, dass sie sich aus Versehen deren Ersatzski genommen hat.
Darja Neprjajewa (links) entschuldigt sich bei Katharina Hennig Dotzler dafür, dass sie sich aus Versehen deren Ersatzski genommen hat. (Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters)
  • Bei der olympischen Premiere der 50-Kilometer-Distanz der Frauen nimmt die Russin Darja Neprjajewa versehentlich die Ersatzski von Katharina Hennig Dotzler.
  • Das deutsche Technikerteam muss in einem Wettlauf gegen die Zeit neue Ski für Hennig Dotzler präparieren, da der Wachstruck bereits abgebaut war.
  • Neprjajewa wird regelkonform disqualifiziert, entschuldigt sich bei Hennig Dotzler und Olympiasiegerin wird die Schwedin Ebba Anderson.
Von der Redaktion überprüft

Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

Bei der Premiere der 50-Kilometer-Distanz der Frauen kommt es zu einem denkwürdigen Malheur: Die Langläuferin Darja Neprjajewa schnappt sich die Ersatzski von Katharina Hennig Dotzler – und deren Wachstruck ist im Grunde schon abgebaut.

Von Sebastian Winter, Tesero

Die 50 Kilometer der Langläuferinnen waren nicht nur der letzte Wettkampf im Val di Fiemme, sie waren auch das letzte olympische Rennen von Katharina Hennig Dotzler. Die 29-jährige Teamsprint-Olympiasiegerin von 2022 hatte schon vor den Winterspielen angekündigt, in vier Jahren nicht mehr anzutreten. Auf die Olympiapremiere der Frauen auf dieser Königsstrecke hatte Hennig Dotzler allerdings wenig Lust: „Ich bin definitiv dagegen, dass die Frauen 50 Kilometer laufen, das ist Gleichmacherei und nicht Gleichberechtigung. Die Biologie der Frau ist eine andere, das ist einfach so, da fühle ich mich auch nicht diskriminiert.“

Es hatte viele Debatten gegeben, ob diese olympische Premiere des 50-Kilometer-Laufs für Frauen wirklich sein muss. Bundestrainer Peter Schlickenrieder sagte am Samstag gar: „Ich glaube, bei diesen Langdistanzen ist diese Gender Equality einfach ein Krampf. Von den Athletinnen kam es ganz sicher nicht, das hat sich wieder einer dieser Schlaumeier einfallen lassen.“ Ihr Argument: Das Rennen bringe die Athletinnen nicht nur körperlich an die Grenzen und darüber hinaus, es sei oft auch nach 30 Kilometern entschieden, was für Fans und Läuferinnen wenig spannend sei.

Es wurde dann ein Wettkampf, den Hennig Dotzler nie mehr vergessen wird. Aber nicht, weil er zu anstrengend gewesen wäre. Sondern, weil die unter neutraler Flagge startende Russin Darja Neprjajewa auf der Strecke nach knapp der Hälfte des Rennens einfach Hennig Dotzlers Ski genommen hatte. Auf den 50 Kilometern ist es üblich, dass Ersatzski in der Wechselzone bereitstehen, falls es nicht gut flutscht auf der Loipe oder die Bedingungen sich ändern. Neprjajewa aber verwechselte die Box – und fuhr mit Hennig Dotzlers Ersatzski weiter.

„Das war, wie wenn in der Formel 1 der Ferrari in der Boxengasse zu McLaren fährt“, sagte Schlickenrieder im ZDF.

Deutsche Olympiabilanz
:Mehr Medaillen? Skeleton rückwärts wäre eine Idee

„Freude, Stolz, eine kleine Prise Ernüchterung“: So bewertet der DOSB die deutsche Olympia-Bilanz. Der erkennbare Abschwung wird nicht klar als solcher benannt – manche Probleme gären seit Jahren.

SZ PlusVon Johannes Knuth

Für die Techniker des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn auch Hennig Dotzler wollte eine Runde später zum Skiwechsel, aber die Box war ja leer. Schnell mussten neue Ski aus dem rund 300 Meter entfernten Wachstruck her, aber die waren noch gar nicht gewachst. „Zu diesem Zeitpunkt war das Technikerteam bereits in der Mittagspause, der Wachstruck war im Prinzip heruntergefahren. Wir mussten also alles wieder hochfahren, einen halben Truck neu aufbauen“, sagte DSV-Cheftechniker Lukas Ernst: „Jedes Bügeleisen, jede Wanne, jede Rotorbürste war bereits eingepackt. Das war schon eine echte Herausforderung.“

Der Wettlauf gelang, knapp zehn Sekunden, bevor Dotzler in die Wechselzone kam, lagen dort die neuen Ski, sie stieg in die Bindung. Doch dann passierte das nächste Malheur: „Ich bin aus der Box raus und hab direkt danach ein Stück Frischhaltefolie mitgenommen.“ Die Folie lag auf der Strecke, dann klebte sie plötzlich an ihren Ski. Hennig Dotzler musste nochmal anhalten und sie entfernen.

Neprjajewa lief derweil einfach weiter mit Hennig Dotzlers Ski, obwohl sie hätte disqualifiziert werden müssen. Einen Kilometer nach dem Wechsel, schilderte sie später, „habe ich gemerkt, dass ich die falschen Ski habe. Ich wusste nicht, was ich machen soll, die Trainer sagten mir, ich solle weiterlaufen. Es ist mir sehr peinlich.“

Hennig Dotzler kam sieben Sekunden vor Neprjajewa als Neunte ins Ziel. „Das hier gehört mit zu meinen verrücktesten Rennen“, sagte Hennig Dotzler, „ich habe erst im Ziel erfahren, was passiert ist.“

Olympiasiegerin wurde übrigens die Schwedin Ebba Anderson. War da nicht was? Vor acht Tagen war sie die untröstliche Figur in der Staffel gewesen, als sie auf einer Abfahrt einen Salto schlug, ihren Ski verlor – und eine Minute lang eben der Loipe entlang spurtete, bevor sie neues Material bekam. Die Schwedinnen verloren Gold.

Die schönste Szene am Sonntag: Neprjajewa berichtete Hennig Dotzler von der Panne und entschuldigte sich. Die beiden umarmten sich, später wurde Neprjajewa regelkonform disqualifiziert. „Ich werde daraus lernen“, sagte sie noch. Es waren ja ihre ersten Winterspiele.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Schwedens Skilangläuferin Karlsson
:Die Unkaputtbare

Die Schwedin Frida Karlsson kann am Sonntag ihre dritte Goldmedaille gewinnen. Ehe sie zur besten Langläuferin dieser Spiele wurde, überstand sie ein mentales Tief, einen Autounfall – und ein Martyrium als Stalkingopfer.

Von Sebastian Winter

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite