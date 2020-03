Der Säbelfechter Max Hartung, 30, ist so etwas wie der Mannschaftskapitän der deutschen Olympiasportler. Seit 2017 ist er ihr oberster Athletenvertreter, und entsprechend bedeutsam war der Schritt, den er am Samstagabend im ZDF-Sportstudio verkündete. Da gab Hartung bekannt, dass er wegen der Corona-Pandemie im Sommer nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen wird - auch wenn es ihm natürlich das Herz breche.

Das war eine ungewöhnliche Wortmeldung, aber Hartung dürfte nicht der einzige bleiben, der sich so entscheidet. Stattdessen steht nun sogar ein Kollektiv-Boykott der deutschen Mannschaft im Raum, sollten die Spiele nicht verschoben werden. In den nächsten Tagen will der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) unter den deutschen Athleten eine Umfrage durchführen, erklärte er am Sonntagnachmittag. Welche Bedeutung das Ergebnis für die weitere Positionierung des nationalen Dachverbandes haben wird, ist allerdings noch nicht klar.

Ein Olympia-Boykott durch Athleten - das wäre ein extrem weitreichender Schritt. Und das erst recht, wenn es sich dabei um Athleten aus Deutschland handelt; also jene aus dem Heimatland von Thomas Bach, dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

Bach und sein IOC geraten damit unter noch stärkeren Druck. Bisher halten sie weiterhin an ihrer Strategie fest, auf reguläre Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) zu hoffen - allen globalen Entwicklungen rund um das Coronavirus ebenso zum Trotz wie den Einschätzungen aller wichtigen Virologen. Doch das Unverständnis darüber kommt längst nicht nur von außen, sondern auch von innen.

Die internationale Athletenvereinigung "Globale Athlete" fordert eine Verschiebung. Am Wochenende plädierten die ersten nationalen olympischen Komitees - Brasilien und Norwegen - für eine Verlegung. Vom DOSB hieß es zuletzt, man habe "noch einige Wochen Zeit" bis zu einer Entscheidung. Aber nach einem Wochenende voller Krisendebatten und Präsidiums-Schalten soll es nun zeitnah zu der Umfrage unter den Athleten kommen.

Man wolle, so wandte sich der DOSB-Präsident Alfons Hörmann an die Sportler, ein Stimmungsbild einfangen und die Position zu zentralen Fragen rund um die Spiele einholen. "Insbesondere geht es auch darum zu klären, wer von Euch ggf zum geplanten oder zu einem alternativen Zeitpunkt an den Olympischen Spielen teilnehmen möchte", hieß es in einer Mitteilung.

Punkte zur Umfrage sind noch offen

Es geht also im Kern darum, zu eruieren, welches Modell den Athleten mit Blick auf die Sommerspiele am liebsten wäre. Erstens: komplett absagen. Zweitens: auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Drittens: durchführen im jetzt geplanten Zeitraum, aber ohne Zuschauer. Oder viertens, die IOC-Variante: alle Planungen erst einmal so lassen, wie sie sind.

Antworten sollen alle Sportler, die schon qualifiziert sind oder noch eine theoretische Chancen haben; das dürften also einige Hundert sein. Allerdings sind noch Punkte zur Umfrage offen. Noch nicht einmal die genauen Fragen stehen bisher fest. Das wird wohl erst der Fall sein, wenn das DOSB-Präsidium am Montag zur nächsten Schalte zusammenkommt. Und schon gar nicht ist klar, was genau der DOSB mit dieser Umfrage macht.

Nach einer Videokonferenz mit 200 Sportlern am Samstagabend hoffte mancher Athlet darauf, dass die Umfrage der entscheidende Faktor wird. Im DOSB-Statement klang das deutlich anders. Da betonte der Dachverband, dass auch ein Austausch mit den Spitzenverbänden stattfinde und er den Dialog mit der Bundesregierung intensiviere. "Nach dem Vorliegen der verschiedenen Positionierungen wird es uns gelingen, eine klare und ganzheitlich ausgewogene Position des DOSB zu formulieren und diese gegenüber dem IOC zu vertreten", sagte Hörmann.