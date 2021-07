Von Saskia Aleythe, Tokio

Im Yoyogi Nationalstadion kann man den Blick schweifen lassen. Das Dach legt sich auf die Halle in Tokio wie ein Bettlaken, das jemand mit zwei Fingern an den Seiten nach oben gezogen hat: Ein Hängedach, getragen durch Stahlseile. Betonträger im Inneren sind somit überflüssig - mehr Platz zum Gucken also. Mehr Platz für Leere.

Leben haben die deutschen Handballer trotzdem in diese Halle gebracht, mit all seinen Dramen. Zwei knappe Niederlagen gegen Rekord-Weltmeister Frankreich und Europameister Spanien, einen Sieg gegen Argentinien. Viel Hadern war dabei, und weil man nicht 9000 Kilometer nach Japan geflogen ist, um überwiegend zu leiden, musste sich am Freitag etwas ändern. Also gewann das Team mit einem 28:23 (14:11) gegen Norwegen, großer Rückhalt waren dabei die beiden Torhüter: Sie wehrten 43 Prozent der Würfe ab.

Torhüter Andreas Wolff hat seinen eigenen Stammestanz, wie bei einem Haka dröhnte sein dumpfes Gebrüll durch die Halle, wenn er einen Ball zu fassen bekam. Da ist es egal, ob es er gerade erst das 1:2 verhindert hat oder den Siegtreffer, in ihm bebt es die ganze Zeit. Als Norwegen nach 17 Minuten die erste Auszeit nahm, sprang die gesamte deutsche Bank jubelnd auf: 8:3, das war das, was Bundestrainer Alfred Gislason meinte, als er sich einen guten Start in die Partie gewünscht hatte - gegen Frankreich war ein solcher missglückt.

Die deutschen Handballer haben das Weiterkommen nun in der eigenen Hand

Auch gegen Norwegen stockten die Angriffe zunächst- aber wer einen Brüller wie Andreas Wolff im Tor hat, lebt selber auch ein bisschen auf. Der Innenblock stand, und Wolff hielt die Bälle vom Tor fern - bis zur Halbzeit acht Paraden, 42 Prozent abgewehrte Würfe -, vorne trug sich fast die gesamte Mannschaft in die Torschützenliste ein. Teamwork wie im Lexikon, und als die Sirene erklang, tanzten und schrien die Kollegen Wolffs Haka mit.

Deutschland spielte aufwendig: Hendrik Pekeler und Johannes Golla ackerten am Kreis, im Angriff und in der Abwehr, die Rückraumspieler Steffen Weinhold und Paul Drux wühlten sich durch die Lücken. Hinten war viel Beweglichkeit gefragt, Norwegens Sander Sagosen ist ja einer, dem man besser nicht zu viel Freiraum gewährt. Zu stoppen war er für die Deutschen nur leidlich, der Mann vom THW Kiel brachte sein Team wieder auf ein 22:21 (48.) heran. Dann war es Johannes Bitter, der die Norweger nervte, er hatte Wolff im Tor abgelöst - und der 38-Jährige war es auch, der durch seine Leistung auffangen konnte, was von seinen Kollegen vorne an technischen Fehlern fabriziert wurde. Nur zwei von neun Bällen ließ er durch. Am Ende war Kapitän Uwe Gensheimer der erfolgreichste Torschütze, er hatte sechs von sechs Siebenmetern verwandelt. Bei den Norwegern trumpft Sagosen mit sieben Toren auf.

Für das Viertelfinale ist nun die Partie am Sonntag gegen Brasilien entscheidend, die Deutschen haben das Weiterkommen und eine gute Platzierung selber in der Hand. Und vielleicht noch einen Moment Zeit, um den Blick durch Halle schweifen zu lassen.