Schon sehr beschaulich hier im Val di Fiemme. Wer aus Richtung Predazzo von Panchia aus einen kleinen Spaziergang zum olympischen Langlaufstadion machen möchte, benötigt dafür rund 30 Minuten. Per Holzbrücke überquert man das Flüsschen Avisio, das einem Gletscher der Marmolata entspringt, biegt rechts ab – und stößt bald auf einen Streckenabschnitt jener Loipe, auf der alljährlich der legendäre, 70 Kilometer lange Marcialonga-Skimarathon ausgetragen wird. Frauen mit Kindern mischen sich hier beim Freizeitlanglauf während der Winterspiele unter die Profis, die sich auf der Strecke für ihre Rennen aufwärmen. Wenn sie nur nicht so weich wäre wegen der hohen Temperaturen! Der Schnee ist fast weggeschmolzen im knapp 1000 Meter hoch gelegenen Langlaufort Tesero, und das mitten im Februar. Die Schneekanonen? Warten in Reih und Glied am Fluss auf neue Kälte.

Vorbei geht es an den Wachstrucks der großen Olympianationen, die wie ein bunter Wanderzirkus auf einem umzäunten Areal am Fluss stehen. Dann, kurz vor dem Medieneingang: ein Hühner- und Gänsegehege, in dem aufgeregtes Federvieh herumläuft, und ein Kuhstall. 50 Meter vom Olympiastadion entfernt: der 25 000 Quadratmeter große Holzbetrieb Varesco, mit fünf automatischen Sägemaschinen. Hunderte gestapelte Baumstämme versperren die Sicht auf die Loipe. Hier im Tal gibt es auch den Wald der Stradivari-Geigen – mit dem begehrten Holz werden Resonanzkästen für Musikinstrumente hergestellt. Dass hier gerade Olympische Winterspiele stattfinden, lässt sich allenfalls erahnen. Der Espresso in der angrenzenden Bar vor dem Stadioneingang? 1,30 Euro. Die Pizza Margherita im Nachbarort Ziano di Fiemme? Sechs Euro. Ja, wo zum Teufel ist denn der olympische Kommerz?

Kostenloses Parken nahe dem Stadion ist überhaupt kein Problem, der Shuttle-Reisebus hält schon mal außerplanmäßig direkt am Hoteleingang an, damit der einzige Fahrgast bloß nicht 300 Meter von der Haltestelle zurücklaufen muss. Die Pelzmantel-Promis aus Cortina sind auch nicht hier (okay, Schwedens König Karl Gustav avanciert zum Dauergast, wirkt aber auf der Tribüne wie der nette Opa, der seinem Enkel beim Langlaufen zuschaut), die Biathlon-Zuschauermassen aus Antholz erst recht nicht. Auch die Snowboarder-Coolness aus Livigno sucht man hier vergebens. Wer ins Val di Fiemme fährt, der erlebt hier einfach(e) Nordische Skiweltmeisterschaften mit fünf olympischen Ringen drumherum. Nachts erstrahlen auch sie, wenn das Flutlicht die Langlaufloipe in gleißendes Licht taucht. Aber tagsüber? Ist es den Hühnern und Gänsen herzlich egal, wer hier Gold, Silber und Bronze gewinnt.