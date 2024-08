Gehen bei Olympia:Immerhin nicht angehupt und ausgelacht

20 Mal hintereinander ging es hinein in die Menge, und Christopher Linke sah, was ihm sonst in seinem Sport oft verwehrt bleibt. Die Geher haben bei den Olympischen Spielen die Ehre, besonders nah an die Zuschauer heranzukommen, nur ein paar Meter und ein Gitter trennen sie von den neugierigen Augen. „Gefühlt 100 000 Leute“ machte Linke also am Donnerstagmorgen an den Promenaden nahe der Seine aus, wo sie auf dem einen Kilometer langen Kurs 20 Schleifen drehten, bejubelt und beklatscht von den Fans, die sich in Reihen hinter den Balustraden sammelten. Zu seinem Alltag, daheim beim SC Potsdam, könnte der Kontrast kaum größer sein. „Zu Hause machen sich die Leute über einen lustig“, sagt er.

100 000 Leute waren es freilich nicht ganz am Donnerstag früh um acht Uhr. Das Gehen gehört nicht zu den Sportarten, die den größten Zuspruch erfahren. Aber es ist eine der wenigen Sportarten, bei denen man auch ohne Ticket einen olympischen Blick erhaschen kann. Nach 20 Kilometern und 1:18:55 Stunden marschierte Ecuadors Brian Daniel Pintado als Erster ins Ziel und jubelte wie Cristiano Ronaldo, im Hintergrund der Eiffelturm. Es waren die ersten Bilder, die von der Leichtathletik in Paris in die Welt gesendet wurden, die Geher im Zentrum der Spiele. Eine seltene Bühne.

Sommerspiele in Paris : Leichtathletik-Zeitplan bei Olympia 2024 im Überblick Vom 1. bis 11. August finden die Leichtathletik-Wettbewerbe statt. Eine Übersicht über alle Medaillenentscheidungen finden Sie hier. Von Michael Schnippert

Christopher Linke, 35 Jahre alt, erlebt in Paris seine vierten Sommerspiele. Eine Medaille konnte er dabei nicht abstauben, auch am Donnerstag musste er sich nach zwei Dritteln des Rennens von sämtlichen Hoffnungen verabschieden. Linke kam als 19. ins Ziel (1:20:38), Teamkollege Leo Schöpp erreichte Rang 23. Trotzdem tat die Begeisterung an der Strecke beiden gut. Vor seiner Reise nach Frankreich hatte Linke dem Tagesspiegel einen Einblick in seinen Alltag gegeben, der oft aus Feindseligkeiten bestehe. „Es gibt keinen Tag, an dem du nicht angehupt und ausgelacht wirst“, sagte er, „was ich als Geher für eine Ausgrenzung erlebe, ist extrem.“

Gehen ist für viele ungeübte Beobachter ein Sport, der komisch anmutet: Um die Regeln einzuhalten, müssen die Athleten immer mit einem Fuß am Boden bleiben, beim Aufsetzen auf dem Boden muss das Bein außerdem gestreckt sein, das Knie darf nicht gebeugt werden. Das bedingt viel Bewegung in der Hüfte, ganz anders als beim üblichen Laufen. Trotzdem sind die Sportler mit beeindruckender Geschwindigkeit unterwegs, erreichen teils über 15 Kilometer pro Stunde. „Wenn man live Gehen sieht, dann denkt man: Ist ja verrückt, was bringen die für eine Leistung“, sagte Linke nach seinem Rennen in Paris, „heute wird keiner nach Hause gehen und sagen, wir sind alles Schwuchteln.“

Die Verbände probieren in Paris ein neues Format im Gehen – die Athleten sind skeptisch

Vorgenommen hatte er sich für Paris freilich noch etwas anderes: 2016 in Rio und auch 2021 in Tokio war er Fünfter geworden, im vergangenen Jahr gelang ihm Rang fünf bei der Weltmeisterschaft in Budapest, damals mit deutschem Rekord in 1:18:12 Stunden. Über Platz 19 in Paris war der EM-Zweite von 2022 über 35 Kilometer entsprechend enttäuscht. „Ich hatte für deutlich mehr trainiert und war auch für deutlich mehr in Form. Heute haben mich die Bedingungen anscheinend doch mehr beeinträchtigt als erwartet“, sagte er. Morgens war ein Gewitter über Paris gezogen, der Start wurde um eine halbe Stunde nach hinten verschoben. Bei etwa 24 Grad gingen die Geher los, dann heizte die Sonne die Strecke auf. „Das ist halt für den Körper extrem“, sagte Linke, als einem der ältesten Starter im Feld mache ihm die Hitze immer öfter zu schaffen. Bei der Europameisterschaft in Rom im Juni hatte er sich nach 15 Kilometern übergeben und das Rennen nicht beendet.

Ausgewählt hatten die Veranstalter die Kulisse rund um den Trocadéro, wo schon die Eröffnungsfeier stattgefunden und Céline Dion die Massen mit ihrem Comeback berührt hatte. Immer wieder marschierten die Geher also auf den Eiffelturm zu, 20 Runden mussten sie drehen, über den Pont d’Iéna und damit über die Seine und zurück. „Die Kulisse war schon geil, aber die Straße halt nicht“, sagte Linke. Das Kopfsteinpflaster beschäftigte ihn, „ich konnte nicht ein einziges Mal zum Eiffelturm gucken, weil ich auf den Boden gucken musste, damit ich nicht in eine Bodenwelle reintrete.“ Leo Köpp bereitete das weniger Probleme, er merkte zudem an: „Hier setzen sich die Leute durch, die – selbst wenn alles weh tut und dir schwarz vor Augen wird – noch konzentriert bleiben können.“ Wer mit den Füßen zu sehr abhebt, wird mit Zeitstrafen bis hin zu Disqualifikationen belegt. Bei den Frauen ging Saskia Feige (1:33:23 Minuten) auf Rang 28, Gold holte die Chinesin Yang Jiayu (1:25:54).

Vor drei Jahren in Tokio hatte Jonathan Hilbert noch überraschend Silber über 50 Kilometer geholt, doch diese Langstrecke wird es in Paris nicht geben. Stattdessen wird erstmals eine Mixed-Staffel ausgetragen, eine Geherin und ein Geher bestreiten im Wechsel je zweimal gut zehn Kilometer, insgesamt eine Marathondistanz. „Gehen hat einen festen Platz in der Leichtathletik, aber wir gucken immer, wie wir die Beliebtheit steigern können“, sagte Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, am Donnerstag. Dass just dieses Format den Gehsport beliebter machen und dessen Zukunft im Olympiaprogramm sichern kann, bezweifeln allerdings nicht nur viele Geher. Aber eigentlich sei er die falsche Adresse, was die Zukunft im Olympiaprogramm angehe, behauptet Coe, darüber müsse man mit dem Internationalen Olympischen Komitee reden. Eine Liebeserklärung an den Sport hört sich dann doch etwas anders an.