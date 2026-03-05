Manchmal fragt man sich schon, ob die Urheber der Pressemitteilungen, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) verbreitet, insgeheim im Nebenjob für Satireformate wie „Saturday Night Live“ oder für die Asterix-Reihe arbeiten. Ein bewährtes Stilmittel dieser Formate ist es ja, dass die Protagonisten ein prekäres Thema so lange von sich wegschieben, bis es umso heftiger über sie hereinbricht.