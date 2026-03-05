Manchmal fragt man sich schon, ob die Urheber der Pressemitteilungen, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) verbreitet, insgeheim im Nebenjob für Satireformate wie „Saturday Night Live“ oder für die Asterix-Reihe arbeiten. Ein bewährtes Stilmittel dieser Formate ist es ja, dass die Protagonisten ein prekäres Thema so lange von sich wegschieben, bis es umso heftiger über sie hereinbricht.
Kommentar von Johannes Knuth
Lesezeit: 2 Min.
Das Internationale Olympische Komitee schafft es nicht einmal, den Bruch des olympischen Friedens durch die USA zu benennen – geschweige denn zu verurteilen.
Grönland-Flagge auf den Zuschauerrängen, „Free Palestine“-Rufe im Fanshop, T-Shirts der Nazi-Spiele von 1936 im Online-Shop: Die Debatte um Meinungsäußerungen ist ein unfreiwilliges Leitmotiv der Olympischen Winterspiele.
