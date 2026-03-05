Zum Hauptinhalt springen

MeinungSportpolitikDas IOC sendet Botschaften wie aus einem Asterix-Band

Portrait undefined Johannes Knuth

Kommentar von Johannes Knuth

Lesezeit: 2 Min.

Krieg? Welcher Krieg? Das IOC mit Präsidentin Kirsty Coventry umkurvt den dritten olympischen Friedensbruch durch die USA in jüngerer Zeit lieber als hochkomplexes politisches Thema.
Krieg? Welcher Krieg? Das IOC mit Präsidentin Kirsty Coventry umkurvt den dritten olympischen Friedensbruch durch die USA in jüngerer Zeit lieber als hochkomplexes politisches Thema. Sarah Stier/Getty Images

Das Internationale Olympische Komitee schafft es nicht einmal, den Bruch des olympischen Friedens durch die USA zu benennen – geschweige denn zu verurteilen.

Manchmal fragt man sich schon, ob die Urheber der Pressemitteilungen, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) verbreitet, insgeheim im Nebenjob für Satireformate wie „Saturday Night Live“ oder für die Asterix-Reihe arbeiten. Ein bewährtes Stilmittel dieser Formate ist es ja, dass die Protagonisten ein prekäres Thema so lange von sich wegschieben, bis es umso heftiger über sie hereinbricht.

