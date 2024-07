Man muss ihn das natürlich unbedingt noch persönlich fragen, aber ein paar Hinweise gibt es bereits. Wo liegt denn nun die Betonung im Namen des neuen FC-Bayern-Renners Michael Olise? „Oliiiise“? Oder „Oliseeee“? Nicht auszuschließen, dass die Münchner ihr neuestes Teammitglied am Ende zur Vereinfachung schlicht „Loisl“ nennen, so wie Alphonso Davies bei ihnen bekanntlich einst zum „Phonzy“ wurde. Die Pariser Kommentatoren des Senders Eurosport nannten den 22-jährigen Franzosen mit englischen Wurzeln jedenfalls „Oliseeee“ – und sie hatten am Mittwochabend allen Grund, um über diesen Mann zu sprechen.

Bereits vor der offiziellen Eröffnungsfeier ist das Fußballturnier ins olympische Treiben gestartet, und wer im Auftaktmatch der Franzosen gegen die USA in Marseille diesem Michael Olise so zuschaute, konnte sich direkt ein Bild machen: Das ist also jene Attraktion, die von Crystal Palace zum FC Bayern wechselt. Knapp 60 Millionen Euro sollen die Münchner für ihn bezahlt haben, was keine klandestin klingende Summe ist. Verbergen lässt sich so ein Investment nicht, und es wird die Verantwortlichen freuen, dass sich schon jetzt andeutet, welch gutes Geschäft ihnen mit dem U-23-Nationalspieler Frankreich womöglich gelungen ist.

Ein mit links sauber reingezirkeltes Tor und eine Vorlage steuerte der Olympia-Olise beim 3:0 der Franzosen gegen die US-Amerikaner bei. Ein Feinfuß auf dem Flügel scheint er zu sein, aber einer mit jenem Feuer, das in München zuletzt ein wenig verglimmt war, wenn es in Richtung Torabschluss ging. Die Amerikaner versuchten zwar, ihn mit mehreren Leuten zu umzingeln, aber meist befreite sich Olise gekonnt mit ein paar Pirouetten oder energischen Schritten. In Deutschland kennen ihn bisher nur Premier-League-Liebhaber, und selbst die mussten wegen seiner Verletzungen in der vergangenen Saison Geduld haben. Aber wenn er bei Palace, dem Team des Trainers Oliver Glasner, mal spielte, dann hellte sich in der Regel die Offensive auf.

„Michael Olise ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat“, hatte FC-Bayern-Sportvorstand Max Eberl bei seiner Verpflichtung vor zwei Wochen zufrieden festgestellt: „Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen – dafür stehen Spieler wie Michael Olise.“ Es waren Aussagen, die fürs bisherige Münchner Flügelpersonal – Serge Gnabry, Kingsley Coman oder Leroy Sané, dem Olise wohl am meisten ähnelt – Ansporn und Druckaufbau zugleich sein dürften. Interessant ist aus Bayern-Sicht zudem die Formkurve des Neuen: Nach einem starken Saison-Finish in England, mit vier Treffern und drei Vorlagen, nahm Olise den Esprit bereits in die Olympia-Vorbereitung mit. Schon beim 7:0 Frankreichs gegen die Dominikanische Republik traf er jüngst doppelt.

Auch Thierry Henry schwärmt bereits von Michael Olise

Die Sportzeitung L’Équipe schwärmt entsprechend von den olympischen „leaders d'attaque“, den Angreifern Olise und Alexandre Lacazette (gegen die USA Torschütze zum 1:0). Mindestens ebenso entzückt zeigte sich der Trainer der Franzosen, Thierry Henry. Olise habe „die Qualität, ein Spiel zu ändern. Im Spiel presst er viel, arbeitet hart und hilft dem Team“, sagte Henry. Das klingt nach passenden Eigenschaften für den Fußball, den auch FC-Bayern-Coach Vincent Kompany favorisiert.

Und was ist dieser Olise sonst für ein Typ? Auch da lieferte Henry Hinweise: „Er stellt viele Fragen und ist kein Junge, der nur den Ball haben will. Er hat sehr gute Voraussetzungen“, sagte der frühere Top-Sprinter über den heutigen. Wenn Olise so weitermacht, gibt es nur ein kleines Problem: Das olympische Finale findet erst am 9. August statt, danach braucht selbst ein Dauerläufer wie er Urlaub. Möglich also, dass er eine Punktlandung zum Bundesligastart der Bayern in Wolfsburg am 25. August hinlegen muss.