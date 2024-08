Von David Kulessa

Selten, vermutlich noch nie, brauchte eine Fußballmannschaft im dritten von drei Vorrundenspielen nach zwei Auftaktsiegen so dringend einen Sieg zum Weiterkommen wie die kanadischen Fußballerinnen am Mittwochabend. Die Titelverteidigerinnen starteten scheinbar perfekt ins olympische Turnier: 2:1 gegen Neuseeland, 2:1 gegen Frankreich. Doch in der Punktespalte stand vor dem letzten Gruppenspiel statt einer Sechs trotzdem eine Null.