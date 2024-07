Kommentar von Martin Schneider

Es ist nicht so, dass die Fifa das Olympische Fußballturnier auf ihrer Internetseite verschweigen würde, im Gegenteil: Mit dem großen Schriftzug „Verfolgt die Action“ fordert der Weltverband auf der Startseite dazu auf, sich mit dem Fußball in Paris auseinanderzusetzen. Folgt man dieser Anweisung, dann erfährt man, dass Gastgeber Frankreich mit einem Sieg ins Turnier gestartet ist, dass es zum Auftakt des Frauenturniers einen „Kracher“ geben wird (gemeint ist das Spiel Spanien gegen Japan) und dass erstmals Schiedsrichterteams mit verschiedenen Geschlechtern pfeifen. Leider erfährt man überhaupt nicht, was so beim Spiel Argentinien gegen Marokko passiert ist. Muss der Fifa wohl durchgerutscht sein.