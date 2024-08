„Ich musste mich in der Hotellobby übergeben“

Freiwasserschwimmerin Leonie Beck spricht über Krankheitssymptome nach ihrem Wettkampf in der Seine, berichtet, dass es drei von vier deutschen Athleten ähnlich erging – und kritisiert die Veranstalter.

Interview von Sebastian Winter, Paris

Doppelweltmeisterin Leonie Beck hat nach ihrem olympischen Freiwasser-Wettkampf in der Seine auf Instagram über Krankheitssymptome geklagt. Die SZ erreichte sie am Sonntag in Paris beim Sightseeing, kurz bevor sie sich noch ein paar Kirchen, den Eiffelturm und vielleicht das Moulin Rouge anschauen wollte. Sie ist wieder einigermaßen auf den Beinen. Aber vorher möchte die 27-Jährige noch eine Botschaft loswerden.