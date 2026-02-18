Ein Glück, dass sie sich im Freestyle ein Bewertungssystem ausgedacht haben, anhand dessen man nun sagen kann: Gratulation an alle, insbesondere an die drei Medaillengewinner, zu einem der besten Freeski-Wettkämpfe auf der Big-Air-Schanze in der Geschichte dieser Sportart.
Kommentar von Felix Haselsteiner
Die Freeskier liefern ein furioses Luftspektakel. Weil sie die Spiele nicht als Wettbewerb begreifen, an dem man zerbricht – sondern als einen, bei dem man in neue Höhen aufsteigt.
