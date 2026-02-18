Zum Hauptinhalt springen

MeinungFreestyle-WettbewerbeOlympiasportler, fliegt wie die Freeskier!

Kommentar von Felix Haselsteiner

Lesezeit: 2 Min.

Akrobat im Anflug: der Norweger Tormod Frostad, Sieger des Big-Air-Wettbewerbs.
Akrobat im Anflug: der Norweger Tormod Frostad, Sieger des Big-Air-Wettbewerbs. (Foto: Gregory Bull/AP)

Die Freeskier liefern ein furioses Luftspektakel. Weil sie die Spiele nicht als Wettbewerb begreifen, an dem man zerbricht – sondern als einen, bei dem man in neue Höhen aufsteigt.

Ein Glück, dass sie sich im Freestyle ein Bewertungssystem ausgedacht haben, anhand dessen man nun sagen kann: Gratulation an alle, insbesondere an die drei Medaillengewinner, zu einem der besten Freeski-Wettkämpfe auf der Big-Air-Schanze in der Geschichte dieser Sportart.

Ski alpin
:Das Phänomen Shiffrin

Die US-Amerikanerin hat mehr Profiskirennen gewonnen als jeder andere Mensch und ist nun auch Olympiasiegerin von Cortina. Was sie so überlegen macht, lässt sich mit Daten und Ski-Expertise erklären.

SZ PlusVon Korbinian Eisenberger, Lina Moreno und Oliver Schnuck

