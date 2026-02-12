So ein Großereignis rückt die Ansprüche oft schneller zurecht, als man Großereignis sagen kann. Platz zwölf in seinem ersten olympischen Eisschnelllaufrennen, 1:08,80 Minuten über 1000 Meter? Vor den Winterspielen hätte diese Zahlenreihe Finn Sonnekalb vom ESC Erfurt wohl einen aufrichtigen Wutanfall beschert. Am Mittwochabend aber, nach seinem ersten Auftritt in Mailand, schüttelte er nur kurz den Kopf, ordnete den sanften Ärger später so ein: Vor ein paar Tagen habe er noch im Bett gelegen, sich kaum bewegen können. „Den Umständen entsprechend war der Lauf wiederum ganz gut“, sagte Sonnekalb. Umspielte da sogar leichte Zuversicht sein Gemüt?

Der 18-Jährige hatte in den vergangenen Monaten erlebt, was ein olympischer Winter mit einem anstellen kann, an dessen Name das Etikett „Wunderkind“ baumelt. Mit drei Podien und mehreren Top-Ten-Platzierungen war er mal eben in die Weltelite gerückt, auf seiner Spezialstrecke, den 1500 Metern, hatte er in der dünnen Luft von Salt Lake City sogar den deutschen Rekord sowie den Juniorenweltrekord verbessert (1:41,33 Minuten). Das weckte umgehend Hoffnungen, zumal die deutschen Eisschnellläuferinnen seit 2010 auf eine olympische Medaille warten, die Männern sogar seit 24 Jahren. Aber: Sein Können über eine Saison zu spannen, ist eine Kunst, gut zu sein an dem einen Tag binnen vier Jahren eine völlig andere. So geriet der erste Auftritt im Zeichen der fünf Ringe für Sonnekalb, auf seiner etwas schwächeren Strecke, auch zu einer Fortbildung über die Tücken eines Großevents.

Auch der Niederländer Joep Wennemars muss erfahren, wie schnell olympische Chancen verpuffen

Der Eröffnungsfeier am vergangenen Freitag hatte Sonnekalb noch munter beigewohnt, kurz darauf lag er dann mit Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen im Bett. Er war froh, dass er am Dienstag überhaupt imstande war, sein „allererstes Eistraining“ in Mailand zu absolvieren. Es reichte sogar für eine Runde im Maximaltempo, auf die der Körper „ganz gut“ reagiert habe. Deswegen habe seinem Debüt am Mittwoch auch nichts im Weg gestanden. „Ich bin aber nicht richtig auf Geschwindigkeit gekommen“, sagte Sonnekalb, man sah es schon auf den ersten Metern.

Auch merkte er rasch, dass so ein olympisches Erlebnis auf dem Eis sich noch einmal ein wenig anders anfühlt. Die niederländischen Fans verwandeln die Arena in einer Messehalle in Mailand gerade Tag für Tag in eine kleine niederländische Sonderprovinz, das kennt Sonnekalb von den Weltcups in Heerenveen. Aber: „Es kommt einem schon noch ein bisschen lauter vor.“ Und die Konkurrenz ist noch ein bisschen stärker, an dem einen Tag. Die Niederländer hätten ihren Jenning De Boo sogar fast am großen Favoriten Jordan Stolz vorbei geschrien, doch der Amerikaner schob sich im Schlussspurt gerade noch an die Spitze: Gold in 1:06,28 Minuten, olympischer Rekord, eine halbe Sekunde vor De Boo – und fast zwei Sekunden vor Sonnekalb.

Der zeigte wiederum, dass er auch seine olympische Lektion rasch lernt. Hatte er sich vor den Spielen nicht davor gescheut, den siebenmaligen Weltmeister aus den USA herauszufordern („Jedes Mal, wenn ich auf der Bahn stehe, will ich gewinnen“), äußerte er sich nun verhaltener: Er wolle erst einmal genesen, „dann wird angegriffen“. Eine Platzierung nehme er sich aber nicht vor: „Einfach einen guten Lauf machen und gucken, was wird.“ Auch Sonnekalb weiß vermutlich: Mailand ist zum Lernen da, die Zukunft zum Gewinnen.

Wie schnell solche Chancen verpuffen können, zeigte sich am Mittwoch bei einem, der unzweifelhaft zum Gewinnen angereist war. Der Niederländer Joep Wennemars lag blendend im Rennen, ehe ihm auf der Gegengerade, als die Läufer die Bahnen kreuzten, der Chinese Ziwen Lian vor die Kufen fuhr. Das geschieht immer mal wieder auf den längeren Distanzen, für Wennemars war es jedenfalls besonders bitter: Der 23-Jährige verlor mächtig an Schwung, landete so zwei Zehntelsekunden hinter dem Drittplatzieren Ning Zhongyan aus, nun ja, China. Wennemars schimpfte fürchterlich, hätte seinen direkten Kontrahenten fast mit einem Hieb erwischt. Zwar durfte er kurz darauf noch einmal laufen, für eine noch bessere Zeit war ihm aber längst die Kraft entwichen.