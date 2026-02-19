Charakteristisch für diese Olympischen Spiele: ein dichter Terminkalender und eine komplizierte Logistik. Das geplante Treffen der SZ mit Felix Neureuther in Bormio hat deshalb mehrmals nicht geklappt. Dafür aber schließlich ein Telefonat von Auto zu Auto, in zwei Staus auf zwei Alpenpässen in unterschiedliche Richtungen, und deshalb doch mit genug Zeit. Ein wenig symptomatisch ist das für diese zerrissenen Spiele – sie haben Felix Neureuther bereits vorab in einer ARD-Dokumentation beschäftigt. In den vergangenen zwei Wochen aber richtete sich der Fokus des ehemaligen Skirennfahrers und heutigen TV-Experten primär auf den alpinen Skisport. Und da gibt es nun wahrlich eine Menge zu bilanzieren.