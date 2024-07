Der große Jubel setzt mit leichter Verzögerung ein. Olha Kharlan wirft sich schon mal zu Boden, aber ihr banger Blick geht zum Videoschiedsrichter, der beim Fechten noch unangenehmer wirkt als es ein Kölner Keller jemals sein kann. Doch als von dort das erlösende Signal kommt, bricht es aus Kharlan nur so heraus. Sie küsst die Planche, wirft sich ihrem Trainer an den Hals und spurtet ans Absperrgitter, wo ihr der Pressesprecher erstmal eine ukrainische Flagge in die Hand drückt – und wo inmitten der Mitglieder der ukrainischen Delegation dann viele, viele Tränen fließen.

Ausgelassener Jubel und viele Tränen kommen bei Olympischen Spielen ziemlich häufig vor, aber dies hier ist doch ein sehr spezieller Moment. Bronze hat die Säbelfechterin Kharlan gewonnen, mit 15:14 nach einem knappen Fight, es ist die erste Medaille für die Ukraine in Paris. Und so dauert es eine Weile, bis die 34-Jährige dann in der Mixed Zone erscheint, in der Athleten nach einem Wettkampf immer ihre Kommentare zum Geschehen abgeben sollen.

Wobei das in ihrem Fall mit klassischer Mixed Zone nur noch bedingt etwas zu tun hat. Erst empfängt sie eine blau-gelb gekleidete Journalistengruppe mit Applaus, dann folgt eine dicke Umarmung von der Frau von „Suspelne Sport“, der in der Ukraine die Wettkämpfe überträgt. Und danach setzt Kharlan zu einer langen Runde an, in der sie immer wieder erklärt, wie besonders das alles ist, was gerade in diesem ehrwürdigen Grand Palais geschehen ist. Quasi jedem Ukrainer widmet sie diese Plakette. „Das ist für mein Land, für die Leute in der Ukraine, für die Soldaten, die unser Land verteidigen, für die Athleten, die nicht hier sein können, und auch für alle, die hier sind, weil es wirklich schwer ist, wenn dein Land im Krieg ist.“

Die ukrainische Mannschaft ist nicht einfach als Sportdelegation in Paris. Sie soll hier auf ihre Weise den Kampf eines ganzen Landes gegen den russischen Aggressor führen und repräsentieren. Im vergangenen Jahr haben die politisch Verantwortlichen mal mit Boykott gedroht, wenn auch nur irgendein Russe in Paris auftaucht; das haben sie später fallen lassen – 15 Russen sind nun ja da. Aber die ukrainische Mannschaft wird nun durch und durch politisiert. „The will to win“, ist überall zu lesen, als klare doppeldeutige Botschaft, die auf die Spiele in Paris wie auf den Krieg in der Heimat passt.

Kharlan will für diejenigen kämpfen, die nicht nach Paris kommen konnten

Ein paar Tage vor Kharlans Bronzegewinn sitzt Wadym Hutzajt in einer Pressekonferenz im Pariser Kongresszentrum. Er ist der Präsident des nationalen Olympia-Komitees, bis vor Kurzem war er auch noch Sportminister. Jetzt gibt er die Losungen für die Spiele vor. „Für uns gibt es kein Festival des Friedens“, sagt er. Alle Athleten im Olympischen Dorf seien von Russland und dem Krieg betroffen. Die in Paris anwesenden russischen Sportler „existieren für uns nicht. Wir grüßen sie nicht. Wir schauen sie nicht einmal an.“

Olha Kharlan sitzt auch bei dieser Pressekonferenz auf dem Podium, ebenso diverse andere hochkarätige Sportler, etwa die Tennisspielerin Elina Svitolina. Zu Beginn stellt der NOK-Chef alle Anwesenden vor, Kharlan ist als Erstes dran. Und Hudzajt erwähnt nicht nur ihre sportlichen Erfolge, allen voran ihre fünf Weltmeistertitel und ihr Olympia-Gold mit der Mannschaft von 2008. Sondern vor allem auch, dass sie aus Mykolajiw kommt, „einer der am meisten bombardierten Städte unseres Landes“. Zwei Plätze weiter sitzt Kharlan und kann ihre Tränen nur schwer unterdrücken.

Kharlan, 34 Jahre alt, eine lange blonde Mähne, blau-gelb lackierte Fingernägel, ist eines der prominentesten Gesichter dieser 142 Mitglieder starken ukrainischen Delegation. Wie so viele andere Spitzensportler hat sie seit dem Kriegsbeginn ihr Land verlassen. Sie lebt und trainiert in Bologna, zusammen mit ihrem Mann, dem italienischen Fechter Luigi Samele, und ihrem Sohn. Vielleicht vier Tage sei sie in den vergangenen Monaten zu Hause gewesen, sagt sie, dreimal habe sie ihre Eltern gesehen, aber zum Glück sei ihre Schwester mit dem Neffen nach Paris gekommen.

Kharlan hat früher schon mal gesagt, dass der Sport ihre „Front“ sei. Und sie gibt auf der Pressekonferenz die Parole aus, die sie später wieder aufnimmt, als sie ihre Mission im Grand Palais für erfüllt betrachtet. „Wir machen das für unser Land“, sagt sie: „In erster Linie kämpfen und sprechen wir für diejenigen, die nicht hierherkommen können, weil sie von Russland getötet wurden – dies ist ihnen gewidmet, ebenso wie den Verteidigern und Sportlern, die uns dort schützen.“

Aber indem dem Team eine solche politische Bedeutung aufgeladen wird, steigt erkennbar auch der Druck, und dies ist Kharlan am Wettkampftag durchaus anzumerken. In Runde eins hat sie etwas Mühe, Runde zwei und drei absolviert sie mit Leichtigkeit, doch im Halbfinale gegen die Französin Sara Balzer scheidet sie aus. Zwischendurch schnaubt sie mit versteinerter Miene durch die Gänge.

Und im Kampf um Platz drei gegen die Südkoreanerin Choi Sebin, da liegt Kharlan zur Mitte scheinbar aussichtslos zurück. 6:11 steht es, doch auf der Tribüne setzen auf einmal „Ol-ha“, „Ol-ha“-Sprechchöre ein, und die kommen erkennbar nicht nur von der überschaubaren Gruppe ukrainischer Fans. „Ich hatte so viel Druck“, sagt sie, weil sie es unbedingt habe schaffen wollen, für sich, für ihre Familie, für ihr Land: „Es war so hart, vor allem in den vergangenen zweieinhalb Jahren.“

Kharlan hätte fast nicht dabei sein dürfen, weil sie einer Russin den Handschlag verweigerte

Kharlan hat in dieser Zeit auch die Hauptrolle in einem ungewöhnlichen Konflikt gespielt. Bei der WM in Mailand traf sie im Vorjahr auf die Russin Anna Smirnowa, gewann 15:7 und verweigerte ihrer Gegnerin den Handschlag. Die Folge: eine Disqualifikation. Der Einfluss Russlands war über all die Jahre in vielen Sportarten groß, aber das Fechten zählte zu den besonderen Fällen. Da führte lange Jahre der Milliardär Alischer Usmanow das Regiment.

Nach einem großen öffentlichen Protest änderte sich das zwar, und vom IOC-Präsidenten Thomas Bach gab es rasch die Zusage für eine Wildcard. Ausgerechnet von dem Mann, der über fast ein Jahrzehnt und auch nach dem russischen Überfall auf die Krim immer so Moskau-freundlich agiert hatte. Aber in dem Moment, in dem seine Beziehung zum Kreml in die Brüche ging, da präsentierte er sich als Freund der ukrainischen Athleten; am Montagabend saß Bach sogar im Grand Palais.

Bei Kharlan hat der Moment damals trotzdem Spuren hinterlassen. „Das war natürlich eine schwierige Situation. Ich kann sagen, dass ich nichts ändern würde – und ich werde nichts ändern“, sagte sie in Paris: „Es war eine Botschaft an die ganze Welt, dass niemand die Augen verschließen kann vor dem, was passiert.“

Am Montagabend stand sie dann im Grand Palais als erste ukrainische Medaillengewinnerin der Spiele 2024. Und wenn man sie richtig verstand, sollte das eine noch viel deutlichere Botschaft an die Welt sein.