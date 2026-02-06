Die schönen Menschen in der schönen Stadt Mailand waren bisher dem olympischen Auftrieb in ihrer Metropole mit herausforderndem Desinteresse begegnet. Zwar hatte die neue IOC-Präsidentin Kirsty Coventry beobachtet: „Alle, denen man begegnet, können es kaum erwarten, dass die Spiele beginnen“ – aber das war eindeutig ein Fall von selektiver Wahrnehmung, in der Olympic Family öfter zu diagnostizieren.
Olympia-Eröffnungsfeier
Buhrufe gegen Israel, Applaus für die Ukraine, ein Pfeifkonzert beim Erscheinen der USA: Auch die Eröffnungsfeier der Winterspiele wird von der Weltpolitik eingeholt. Die Choreografen in Mailand halten tapfer dagegen mit Verdi, Puccini und Rossini.
Von Holger Gertz, Mailand
Olympische Winterspiele: Die Schanze, die den Springern Angst macht
Nach dem millionenschweren Neubau der Skisprungschanzen von Predazzo stehen sie im Mittelpunkt der Kritik. Was läuft da falsch? Eine Annäherung in 3D.
