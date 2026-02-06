Zum Hauptinhalt springen

Olympia-EröffnungsfeierEine Einladung an die fragmentierte Welt

Die Olympischen Ringe sollen in den kommenden beiden Wochen Frieden stiften.
Die Olympischen Ringe sollen in den kommenden beiden Wochen Frieden stiften. (Foto: Pawel Kopczynski/Reuters)

Buhrufe gegen Israel, Applaus für die Ukraine, ein Pfeifkonzert beim Erscheinen der USA: Auch die Eröffnungsfeier der Winterspiele wird von der Weltpolitik eingeholt. Die Choreografen in Mailand halten tapfer dagegen mit Verdi, Puccini und Rossini.

Von Holger Gertz, Mailand

Die schönen Menschen in der schönen Stadt Mailand waren bisher dem olympischen Auftrieb in ihrer Metropole mit herausforderndem Desinteresse begegnet. Zwar hatte die neue IOC-Präsidentin Kirsty Coventry beobachtet: „Alle, denen man begegnet, können es kaum erwarten, dass die Spiele beginnen“ – aber das war eindeutig ein Fall von selektiver Wahrnehmung, in der Olympic Family öfter zu diagnostizieren.

