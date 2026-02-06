Liebe Leserinnen und Leser – belasten Sie den Außenski, treffen Sie den Absprung am Schanzentisch, halten Sie das Gewehr beim Stehendschießen ruhig und üben Sie schnell nochmal Rittberger und Salchow: Die Olympischen Winterspiele gehen los! Diesmal nach den eher trostlosen Veranstaltungen in Pyeongchang (2018) und Peking (2022) in Mailand und Cortina d'Ampezzo und noch in ein paar anderen Orten. Ab 20 Uhr beginnt im altehrwürdigen Fußballstadion San Siro – wo normalerweise die lokalen Klubs Inter und AC vor sich in hinkicken – die Eröffnungsfeier.



Diesmal mit den Fragen: Wer entzündet das Feuer? Wie schwenken die deutschen Fahnenträger Katharina Schmid und Leon Draisaitl die Flaggen? Regt sich die halbe Welt über die Feier auf wie vor zwei Jahren in Paris? Schafft es die neue IOC-Präsidentin Kirsty Coventry genau so viele "Ähs" in ihre Rede zu bauen wie ihr Vorgänger Thomas Bach? Wir werden all das im Auge behalten und sind ab 19:30 Uhr hier für Sie da!