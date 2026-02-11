Manche nehmen ihn mit ins Bett, bei anderen liegt er auf dem Nachttisch. Wieder andere hängen ihren Klumpen Edelmetall am Band im Zimmer an den Türhaken. Und was macht Emma Aicher, 22, mit ihren Silbermedaillen nach den Rennen, wenn der Trubel, die Gratulationen, die Feierei beginnen? Sie übergibt sie am Abend dem langjährigen DSV-Pressesprecher und Teambegleiter. Da sind sie gut aufgehoben: „Und am anderen Morgen sind sie wieder da.“

Eine Episode nur, aber sie wirft ein Licht auf Emma Aichers Herangehensweise an die Dinge, gerade dann, wenn sich die Ereignisse wie in diesen wilden Tagen von Cortina überschlagen. Es ist eine besondere Gabe, die Vorgänge nicht zu verkomplizieren und stattdessen intuitiv den besten, den richtigen, den einfachen Weg zu nehmen: die Linie, die direkt zum Ziel führt. Das hilft auf der Piste wie im Leben.

Emma Aicher gehört, nach allem, was bekannt ist aus der mitunter hochkomplexen Welt des Profiskisports, nicht zu den Athleten, die bis Mitternacht mit Schraubenziehern in der Werkstatt stehen und selbst an der Bindungsplatte löten. Das überlässt sie den Experten, den Serviceleuten: „Die machen einen super Job.“ Sie verfiele auch nicht auf die Idee, zu den Spielen 30 Paar Ski zu verfrachten, wie angeblich der Tüftler Marcel Hirscher einst in Pyeongchang. Auch da vertraut sie den Fachkräften. Sie sei sehr zufrieden mit den Entscheidungen, die andere für sie treffen, sagte sie vor ein paar Wochen. Und außerdem hat sie für lange Schneetests auch wenig Zeit.

Ihr Wettkampfkalender ist immer eng getaktet, und in Cortina d’Ampezzo fährt sie Rennen sogar im Zweittagesrhythmus: Nach der Abfahrt am Sonntag und dem Kombinationsslalom am Dienstag folgt am Donnerstag (11.30 Uhr) der Super-G. Außerdem stehen noch Riesenslalom und Spezialslalom im Olympiaprogramm. Das bedeutet, ständig das Material zu wechseln, vom langen Ski auf die kurzen, stark taillierten Bretter umzusteigen, die andere Radien vorgeben und eine völlig andere Fahrtechnik erfordern. Keine andere Skifahrerin tut sich das bei Olympia an, keine meistert diese Kunst der Adaption so gut wie Emma Aicher.

Sie war 16, als sie aus Schweden nach Deutschland kam

Sie hat am Dienstag die Welt verblüfft bei ihrem Samba durch die Slalomstangen, bei dem sie sogar Mikaela Shiffrin, sonst das Maß aller Dinge, um eine Sekunde deklassierte. 0,05 Sekunden fehlten am Ende in der Team-Kombination zu Gold. Am Sonntag bei ihrem Abfahrtsrodeo waren es 0,04 Sekunden, die sie von Platz eins trennten. Dass ihr Winzigkeiten fehlten, hat sie, zumindest äußerlich, nicht bekümmert. „Ich konzentriere mich auf mein Skifahren“, sagte sie, „das ist alles, was ich kontrollieren kann.“

Denn Emma Aicher liebt das Skifahren, das sagt sie immer wieder: „Es ist die Abwechslung, die mir Spaß macht, dass ich an einem Tag Abfahrt fahren kann und am nächsten Slalom.“

Das bedeutet eben auch, sich nicht mit Nebensächlichkeiten zu beschweren, Ballast abzuwerfen, um die Balance zu halten. Sie hat das früh gelernt, als sie mit 16 Jahren, noch fast ein Kind, allein aus Schweden, wo sie aufwuchs, nach Deutschland kam, ins Land ihres Vaters. Sie hatte ein Skigymnasium unweit von Are besucht. Der Vater erkundigte sich im deutschen Verband nach Fördermöglichkeiten, und so zog sie mitten im ersten Pandemiejahr nach Berchtesgaden ins dortige Skiinternat – in ein neues Umfeld, mit neuen Trainern und einer neuen Unterrichtssprache. Sie hat sich durchgesetzt, auch dank ihres lakonischen Humors. Für den braucht sie nicht viele Worte, oft reicht das Smartphone. Auf Instagram sah man sie in diesem Winter zum Beispiel einmal in einem Hotelzimmer: „Guten Morgen, meine lieben Freunde!“, sagte sie – und nach einem Kameraschwenk: „Kann mir mal jemand beibringen, wie man Ordnung hält?“

Am Donnerstag steht sie wieder oben auf der Tofana, auf Cortinas Olympiapiste. Diesmal im Super-G, dem schnellen Wettbewerb durch die weit gesteckten Tore. Die Vorbereitung sah, neben der Teambesprechung, nach ihren Worten so aus: „Aufs Rad, dann Darts spielen.“