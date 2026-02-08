Es gibt Athleten, die vor jedem Wettkampf die Schneetemperatur, Windrichtung, Sonneneinstrahlungswinkel und den Flug der Wolken studieren. Und es gibt Athletinnen wie Emma Aicher, 22 Jahre alt und schwer aus der Fassung zu bringen durch Banalitäten wie die Celsiusskala. Ob sie am Sonntag bei der Olympia-Abfahrt auf eine härtere Piste und kühlere Witterung hoffe, wurde sie beim Training in Cortina vor ein paar Tagen gefragt: „Ich schau’ nicht oft aufs Wetter“, sagte sie, „man muss so fahren, wie es an dem Tag halt ist. Darüber mache ich mir keine Gedanken.“
Erste Medaille fürs deutsche TeamEmma Aicher ist jede Piste recht
Lesezeit: 3 Min.
Emma Aicher, eigentlich Slalomfahrerin, wird Zweite in der Olympiaabfahrt – und gewinnt als erste deutsche Alpinfahrerin seit Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg eine Einzelmedaille.
Von Barbara Klimke, Cortina d'Ampezzo
Schwerer Sturz bei Olympia:Lindsey Vonn erlebt ihr Drama am Schicksalsberg
Sie wollte noch einmal die Welt verblüffen – und es ging schief: Lindsey Vonn erlebt bei ihrem verheerenden Unfall in Cortina, dass ihr Körper nach einer Knieverletzung zu schwach ist. Ihr Karriere-Abschluss wird zur Tragödie.
Lesen Sie mehr zum Thema