Zum Hauptinhalt springen

Erste Medaille fürs deutsche TeamEmma Aicher ist jede Piste recht

Lesezeit: 3 Min.

„Ich bin eigentlich nie nervös, aber im Ziel war ich so nervös, dass ich mir selbst auf den Sack gegangen bin“, sagte Emma Aicher über ihr Innenleben.
„Ich bin eigentlich nie nervös, aber im Ziel war ich so nervös, dass ich mir selbst auf den Sack gegangen bin“, sagte Emma Aicher über ihr Innenleben. (Foto: Leonhard Foeger/Reuters)

Emma Aicher, eigentlich Slalomfahrerin, wird Zweite in der Olympiaabfahrt – und gewinnt als erste deutsche Alpinfahrerin seit Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg eine Einzelmedaille.

Von Barbara Klimke, Cortina d'Ampezzo

Es gibt Athleten, die vor jedem Wettkampf die Schneetemperatur, Windrichtung, Sonneneinstrahlungswinkel und den Flug der Wolken studieren. Und es gibt Athletinnen wie Emma Aicher, 22 Jahre alt und schwer aus der Fassung zu bringen durch Banalitäten wie die Celsiusskala. Ob sie am Sonntag bei der Olympia-Abfahrt auf eine härtere Piste und kühlere Witterung hoffe, wurde sie beim Training in Cortina vor ein paar Tagen gefragt: „Ich schau’ nicht oft aufs Wetter“, sagte sie, „man muss so fahren, wie es an dem Tag halt ist. Darüber mache ich mir keine Gedanken.“

Zur SZ-Startseite

Schwerer Sturz bei Olympia
:Lindsey Vonn erlebt ihr Drama am Schicksalsberg

Sie wollte noch einmal die Welt verblüffen – und es ging schief: Lindsey Vonn erlebt bei ihrem verheerenden Unfall in Cortina, dass ihr Körper nach einer Knieverletzung zu schwach ist. Ihr Karriere-Abschluss wird zur Tragödie.

SZ PlusVon Barbara Klimke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite