Beim letzten Weltcup-Wochenende vor den Olympischen Winterspielen stolperte die Eisschnellläuferin Sophie Warmuth am Start und fiel hin. Am Tag darauf lief die 23-Jährige vom ESC Erfurt als Zweite über 500 Meter erstmals auf ein Weltcup-Podest und feierte ihren bislang größten sportlichen Erfolg.

Jutta Leerdam unterlief ein fast identisches Missgeschick. In der Qualifikation des Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB), wie der Eisschnelllauf-Verband der Niederlande heißt, stürzte sie über ihre Paradestrecke 1000 Meter. Danach qualifizierte sie sich über 500 Meter für die Spiele – und bekam vom KNSB nachträglich auch einen Startplatz über die 1000 Meter in Mailand zugewiesen. Weil noch einer übrig war. Die Entscheidung war nachvollziehbar: Leerdam ist zweimalige Weltmeisterin, Olympia-Zweite von 2022 und aktuelle Gesamtweltcupsiegerin über ihre Spezialdistanz, insgesamt hat sie sieben Weltmeistertitel gesammelt.

Eisschnelllauf : Ohne Hülle in der Halle Unter dem Motto „Eis, Eis, Baby 2026“ bringen Eisschnellläufer aus Erfurt einen Aktkalender heraus. Dahinter steckt ein ernstes Anliegen. Von Barbara Klimke ...

Mit der Geschichte von Sturz und glücklicher Wendung enden die Gemeinsamkeiten der Sprinterinnen aus Deutschland und den Niederlanden, wo Eislauf Volkssport und nationales Kulturgut ist. Warmuth posierte mit ihren Teamkollegen vom ESC Erfurt kürzlich für einen Kalender ohne Rennanzug, um ein bisschen Geld für ihren klammen Verein einzuspielen, eher humorvoll als aufreizend. Titel: „Eis, Eis, Baby“. 2025 hatten sie schon mal einen solchen Kalender aufgelegt, rund 3500 Euro soll er eingebracht haben. So viel dürfte allein Leerdams Flug mit dem Privatjet nach Mailand gekostet haben, Feinkost inklusive. Wahrscheinlich deutlich mehr.

Zuletzt hat Jutta Leerdam den Bogen offenbar überspannt

Leerdam polarisiert wie keine zweite Eisschnellläuferin. Die 1,81 Meter große Athletin mit dem kraftvollen Laufstil, geboren in ’s-Gravenzande in der Provinz Zuid-Holland, stammt aus bürgerlichen Verhältnissen. Ihr Vater betreibt eine Tomatenfarm. Erst mit elf Jahren entschied sie sich für Eisschnelllauf, zuvor hatte sie Hockey gespielt. Aber die Aussicht, am Ende eines Rennens selbst verantwortlich über Sieg oder Niederlage zu sein, entsprach mehr ihrem Naturell. Vier WM-Titel im Mannschaftssprint zeugen von Teamfähigkeit. Andererseits ist sie das zunehmend kapriziöse Glamourgirl des niederländischen Verbands.

Leerdam wirbt für große Unternehmen wie Christian Dior. Die 27-Jährige setzt ihr Äußeres bewusst in Szene und lässt schon mal hervorblitzen, welche Unterwäschemarke sie unter dem Rennanzug trägt. Die Leser des Männermagazins FHM wählten ihr Hinterteil zum schönsten der Niederlande. Bei Madame Tussaud’s in Amsterdam steht von ihr – als erster Sportlerin – eine Wachsfigur, bei deren, nun ja, Enthüllung die Kopie deutlich mehr Textil am Leib trug als das Original.

Seit 2023 ist Jutta Leerdam mit dem amerikanischen Youtuber, Influencer und Boxer Jake Paul liiert. (Foto: Geir Olsen/via Reuters)

Die Öffentlichkeit informiert Leerdam in den sozialen Medien rege und recht offenherzig über ihr Privatleben, allein auf Instagram folgen ihr fünf Millionen Menschen. Was nicht zuletzt daran liegen dürfte, dass sie seit 2023 mit dem amerikanischen Youtuber, Influencer und Boxer Jake Paul liiert und mittlerweile verlobt ist. Die einen halten sie für eine selbstbewusste junge Vorzeigefrau, die anderen sehen in ihr eine Art Kim Kardashian auf Kufen.

Zuletzt hat Jutta Leerdam den Bogen aber offenbar überspannt. Anders als der Rest des Oranje-Teams flog sie im Privatflugzeug mit dem auflackierten Glückwunsch „Viel Erfolg, Jutta“ nach Mailand und postete selbstverständlich Fotos von sich mit Schmollmund vor den servierten Leckereien an Bord. Dafür wurde sie in niederländischen Medien hart kritisiert. Sie agiere wie eine Diva, womöglich halte sie sich gar für die Königin der Niederlande, hieß es. „Aber sie rückt den Eisschnelllauf definitiv auf die internationale Landkarte“, konstatierte der Telegraaf.

Leerdam lässt die Reporter sitzen, prompt folgt eine Beschwerde

Der Versuch, Leerdam eine goldene Brücke zu bauen – oder einen Pranger – ging nach hinten los. Nach dem Training in Mailands Speed Skating Stadium warteten niederländische Reporter auf sie, der Sportjournalistenverband NSP hatte auf einen Interviewtermin gedrängt. Leerdam aber ließ die Reporter zuerst eine Stunde warten und dann ohne Antworten stehen und sprach nur mit einem TV-Sender. Sie habe in ihrer Bubble bleiben und sich auf ihr 1000-m-Rennen an diesem Montag (17.30 Uhr) vorbereiten wollen. Überhaupt teile sie im Netz so viel von sich, sie habe „nicht das Gefühl, dass ich das auch noch an anderen Orten tun muss“, sagte sie zur Erklärung. Der NSP kündigte daraufhin eine offizielle Beschwerde beim Chef de Mission des Oranje-Teams an: „Das ist unangemessen, inakzeptabel, eines Teams unwürdig und zeugt von wenig Respekt vor den niederländischen Medien und vor allem vor der niederländischen Öffentlichkeit“, hieß es zur Begründung. Nach dem Rennen über 1000 Meter werde sie wieder sprechen, ließ Leerdam wissen.

Am nächsten Sonntag werden Jutta Leerdam und Sophie Warmuth sich übrigens über die 500-Meter-Distanz begegnen, womöglich im selben Lauf. Es ist, nicht nur sportlich, ein ungleiches Duell.