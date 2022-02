Doping bei Olympia:Gefangen in der Ungewissheit

Von Johannes Aumüller, Barbara Klimke, Peking, und Johannes Knuth

Am Donnerstagmorgen war die Ungewissheit endlich vertrieben im ersten urkundlich erwähnten Dopingfall dieser Winterspiele von Peking: in der Causa des iranischen Skirennfahrers Hossein Saveh Shemshaki. Der war am 7. Februar von den Dopingfahndern aufgesucht worden, in der A-Probe schien ein Anabolikum auf, der 36-Jährige wurde sogleich suspendiert. Null Toleranz bei Betrug! Saveh Shemshaki ist einer von zwei Athleten aus Iran bei diesen Spielen, er wollte in Peking im Riesenslalom und im Slalom starten, und tatsächlich hat er in seinem Sport schon so einige Meriten zusammengetragen - allerdings ausschließlich bei Fis-Rennen, dritte Rennsport-Liga also, und das auch nur bei Veranstaltungen in Iran, der Türkei und im Libanon.