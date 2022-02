Interview von Barbara Klimke, Peking

Bei diesen Winterspielen steht Katarina Witt, 56, ausnahmsweise nicht an der Bande. Sie ist in Deutschland geblieben, wird einen Teil der Wettkämpfe aber fürs Fernsehen kommentieren. Das Eiskunstlaufen beobachtet die viermalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin der Spiele 1984 in Sarajewo und 1988 in Calgary inzwischen mit Distanz. Ein Gespräch über eine schillernde Sportart zwischen Skandalen und Glanz.