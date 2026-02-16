Am Ende sanken sie auf die Knie, so wie sie vier Minuten zuvor ihre Kür eröffnet hatten, doch jetzt war es die Erschöpfung, die sie zu Boden zwang. Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin hielten inne, Sekunden vergingen, Hase verkniff das Gesicht, Volodin senkte den Kopf. Dann nickte seine Partnerin, einmal, zweimal, Volodins Gesicht umspielte ein erstes Lächeln, und als die beiden sich erhoben hatten, ins Publikum winkten und gemeinsam lächelten, da konnte man das erste Urteil, das sie ihrer eigenen Kür verpassten, schon an den Gesichtern ablesen. Es hatte nicht gereicht, nicht für das ganz große Ziel.