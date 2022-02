Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa nach ihrem Lauf am Montag in Peking.

Die 15-jährige Russin Kamila Walijewa wurde vor den Olympischen Spielen positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet. Der Fall landet nun vor dem Internationalen Sportgerichtshof Cas - am Dienstag will die Athletin im Einzel starten.

Die russische Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Kamila Walijewa ist vor den Winterspielen in Peking positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Das teilte die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) beauftragte Internationale Testagentur ITA am Freitagmorgen mit. Ob die 15-Jährige, die am Montag mit der russischen Mannschaft Gold im Teamwettbewerb gewonnen hatte, am Einzelwettbewerb teilnehmen darf, entscheidet sich vor dem Sportgerichtshof Cas.

Walijewas Probe wurde laut ITA-Mitteilung am 25. Dezember am Rande der russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften in Sankt Petersburg genommen. Das vom Welt-Anti-Doping-Verband Wada akkreditierte Labor in Stockholm teilte den positiven Befund am Dienstag nach einer Analyse mit - einen Tag nach dem olympischen Teamwettbewerb. Diesen hatte das russische Team vor den USA und Japan gewonnen. Die für Dienstagabend (Ortszeit) geplante Siegerehrung war verschoben worden.

Die Russische Anti-Doping-Agentur Rusada sprach eine vorläufige Sperre aus, hob diese nach einem Einspruch Walijewas aber bereits am Mittwoch wieder auf. Das IOC geht gegen diese Entscheidung in Berufung. "Wir haben eine hundertprozentige Anti-Doping-Politik und werden Dopingfälle natürlich bis zum Ende verfolgen", sagte IOC-Sprecher Mark Adams.

Über den Ausgang des Teamwettbewerbs könne der Weltverband erst nach Abschluss des Falls entscheiden

Der Einzelwettbewerb der Frauen, in dem Walijewa, die auch am Freitag in Peking trainierte, zu den Favoritinnen gehört, findet am Dienstag und Mittwoch statt. Daher sei eine Entscheidung des Sportgerichtshofes Cas vor dem 15. Februar nötig, teilte die ITA mit. Das IOC habe daher die Begründung der Rusada, die Sperre auszusetzen, nicht abgewartet. "Wir wollen das so sehr beschleunigen wie möglich", sagte Sprecher Adams. Die ITA handelt vor dem Cas im Namen des IOC. Das eigentliche Dopingverfahren der Rusada im Fall Walijewa, das auch das Recht der Athletin beinhaltet, eine Öffnung der B-Probe zu verlangen, werde "zu gegebener Zeit" fortgesetzt, hieß es in der ITA-Mitteilung.

Die Entscheidung über den Ausgang des Teamwettbewerbs, in dem die deutsche Mannschaft Platz neun belegt hatte, könne der Eiskunstlauf-Weltverband ISU erst nach Abschluss des gesamten Falls treffen, hieß es in dem Statement der Internationalen Testagentur. Die ITA betonte Walijewas Status als "geschützte Person" gemäß dem Wada-Code. "Es ist sehr wichtig für alle Beteiligten, nicht zuletzt für die betroffene 15-jährige Athletin, dass es ein ordnungsgemäßes Verfahren gibt, dass alle Vertrauen in die getroffenen Entscheidungen haben können", sagte Adams.

Die russische Mannschaft nimmt in Peking unter dem Namen des Russischen Olympischen Komitees (ROC) teil, Flagge und Nationalhymne sind wie bei den Sommerspielen von Tokio 2021 verboten. Russische Sportler sind allerdings nicht generell verbannt. Sie dürfen unter bestimmten Voraussetzungen als "neutrale Athleten" teilnehmen. Russland war wegen des massiven Dopingskandals bei den heimischen Winterspielen 2014 in Sotschi gesperrt worden.